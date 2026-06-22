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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
422
Час на прочитання
1 хв

Цю задачу розв’язують одиниці: чи впораєтесь ви за 30 секунд

Інтернет-користувачі сперечаються через просте математичне рівняння.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Головоломка

Головоломка / © ТСН

Користувачі соціальних мереж не можуть дійти згоди щодо правильної відповіді на просту арифметичну задачу: 24 ÷ 6 × 6 ÷ 3.

Про це пише Daily Mail.

Рівняння спричинило активні дискусії: частина коментаторів наполягає на відповіді 8, водночас інші впевнені, що правильний результат — 2.

Математики нагадують, що для розв’язання таких задач необхідно використовувати правило PEMDAS (порядок виконання операцій: дужки, степені, множення, ділення, додавання, віднімання).

Відповідно до цього правила, операції ділення та множення мають однаковий пріоритет, тому їх треба виконувати послідовно зліва направо.

Задача

Задача

Покроковий алгоритм розв’язання має такий вигляд:

  1. Спочатку виконується перша дія ділення: 24 ÷ 6 = 4.

  2. Далі результат множиться на 6: 4 × 6 = 24.

  3. На останньому етапі отримане число ділиться на 3: 24 ÷ 3 = 8.

Отже, правильною відповіддю є 8. Ті, хто отримав 2, припустилися помилки, порушивши послідовність виконання дій.

«Під час розв’язання багатоетапних математичних рівнянь навіть одна арифметична помилка може зіпсувати все рівняння», — зазначили автори публікації.

Попри те, що багато користувачів витратили на завдання понад 30 секунд, ця головоломка вкотре продемонструвала, як легко припуститися помилки в базових шкільних правилах математики.

Нагадаємо, ви вважаєте, що добре помічаєте дрібні деталі та швидко обробляєте інформацію? Тоді ця головоломка допоможе перевірити ваші уважність і концентрацію.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
422
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