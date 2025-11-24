Цукерки «Ромашка»

Цукерки «Ромашка» сьогодні здаються чимось звичним і знайомим, але за їхньою появою стоїть цікава і дуже «львівська» історія. Колись ці цукерки виготовляли на кожній кондитерській фабриці СРСР, однак справжнє походження рецепту веде саме до Львова — міста, яке у середині ХХ століття буквально пахло шоколадом.

Львів — місто, де народилася «Ромашка»

Для тих, хто виростав у Львові, цей аромат був невід’ємною частиною дитинства. Особливо біля костелу Ельжбети: там, на вулиці Шептицьких, працював один із цехів «Світоча», а колись — знаменита фабрика «Branka». Тут обсмажували какао-боби та горіхи, і запахи розносилися аж до Привокзальної та цирку.

Саме в цій атмосфері львівські кондитери створили рецепт, який стане легендарним для цілого покоління — рецепт цукерок «Ромашка». Під час одного з візитів на фабрику працівники розповідали: «Це така типово львівська історія: філіжанка кави, до якої так пасує цукерка з коньяком». Так, саме, так, адже «Ромашка» — це була цукерка з коньяком.

Хто ж насправді розробив рецепт

Попри те, що сьогодні прийнято вважати рецепт «світочанським», формально це не зовсім так. Кондитерське об’єднання «Світоч» з’явилося лише у 1962 році, коли до нього увійшли дві націоналізовані фабрики — фірма «Branka», яка після 1939 року стала фабрикою ім. Кірова та «Газет», що перетворили на фабрику «Більшовик».

За офіційними даними, рецепт «Ромашки» розробили технологи «Більшовика». Але існує версія, що він міг бути видозміненим рецептом, створеним ще на довоєнній фірмі «Gazet». Точної історичної відповіді немає, але факт лишається: створили його у Львові.

Якими були перші «Ромашки»

Оригінальна цукерка «Ромашка» являла собою помадкову начинку з додаванням натурального коньяку, покриту справжнім шоколадом.

За спогадами Ігоря Гадади, колишнього директора Львівської філії «Світоча», який пропрацював там понад сорок років, смак старих «ромашок» був значно глибшим і якіснішим, ніж сучасних.

Шоколад, що покривав цукерку, містив лише цінне какао-масло, без використання дешевих рослинних олій.

Коньяк був не просто «ароматизатором», а реальним інгредієнтом, чий смак був добре відчутний. Алкоголь виконував ще й технологічну функцію: він допомагав начинці не кристалізуватися і довше зберігати свою ніжну структуру. У той час стабілізаторів і консервантів майже не застосовували, тому саме спирт забезпечував необхідну стійкість продукту.

Чому рецепти відрізнялися між фабриками

У радянські часи всі кондитерські підприємства перебували у державній власності. З цієї причини рецепти часто переходили з однієї фабрики на іншу, а технологи рідко отримували авторські права за свої винаходи.

Одна й та сама затверджена рецептура могла виглядати, і головне, смакувати по-різному, оскільки кінцевий результат сильно залежав від особливостей обладнання, якості доступної сировини та місцевих виробничих традицій.

Таким чином, львівські цукерки іноді виготовляли на фабриках у Москві чи Мінську, і навпаки. Проте, незважаючи на спільну основу, смак у кожної фабрики виходив свій, унікальний. і все ж, львівські солодощі цінувалися особливо високо — їхня якість була настільки визнана, що їх спеціально доставляли навіть для олімпійських делегацій у 1980 році.

Чому саме так називаються цукерки «Ромашка»

Існує декілька різних тлумачень походження цієї відомої назви цукерок.

Одне з найпоширеніших пояснень пов’язане з асоціацією з квіткою . Ромашка є традиційним символом ніжності, простоти та чистоти. Її образ викликає теплі, затишні, «домашні» емоції, що зробило цю назву ідеальною для цукерки з м’якою та ароматною помадковою начинкою. Саме зображення цієї квітки яскраво розміщували на упаковці, що забезпечило цукеркам миттєву впізнаваність і зробило їх популярними на території всього колишнього радянського союзу.

Інша, жартівлива версія, пояснюється народною грою слів. Серед людей була популярною непідтверджена, але дуже живуча етимологія: назва «ромашка» нібито походить від слова «ром» з додаванням суфікса, оскільки в оригінальній начинці цукерки містився алкоголь, а саме коньяк. Хоча цей факт не підтверджений офіційно, народне пояснення міцно закріпилося у свідомості споживачів.

З точки зору виробництва, назва має високу маркетингову привабливість. Вона є м’якою, приємною на слух, легко вимовляється і дуже гарно виглядає на етикетці, що робить її ідеальною для продукту масового виробництва, орієнтованого на широку аудиторію.

З часом цукерка набула значної комерційної цінності бренду. «Ромашка» настільки зміцнила свою репутацію та асоціацію з якісним продуктом, що згодом між різними виробниками навіть виникали судові суперечки щодо права використовувати на упаковці стилізовані зображення цієї квітки.

Чому сучасні «ромашки» не такі, як колись

За словами Ігоря Гадади, основна причина зміни смаку цукерок криється в переході виробників на використання дешевших інгредієнтів.

Зокрема, справжній шоколад був замінений на кондитерську глазур, до складу якої входять рослинні жири.

Замість натурального коньяку, який раніше був відчутним на смак, почали використовувати лише ароматизатори.

Ккрім того, замість якісних какао-бобів тепер застосовують більш економні суміші.

Усі ці заміни суттєво змінили оригінальний смак цукерки. Незважаючи на це, назва і сильна ностальгія за старими часами збереглися. Сьогодні цукерка «ромашка» — це не лише кондитерський виріб, а й важлива частина культурної пам’яті кількох поколінь.

«Ромашка» — це історія про смак дитинства, майстерність львівських кондитерів і про те, як одна солодка ідея стала впізнаваною в усьому СРСР.