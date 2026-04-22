Цуценя, яке не припиняє рости: як жінка взяла з притулку "маленького" песика

32-річна Джилліан Шрейдер з Нью-Гемпширу думала, що взяла з притулку цуценя породи дудл, а насправді пес виявився зовсім іншої породи. Правда викрилася, коли цуценя продовжувало рости і рости.

Вона ділилася успіхами цуценяти у соцмережах. Користувачі також були переконані, що жінку обманули з породою собаки. Про це пише Newsweek.

Узяла з притулку собаку маленької породи, а виріс гігант

Джилліан гадала, що бере з притулку собаку невеликої породи, однак дуже здивувалася, коли цуценя не припинило рости. Коли вона показала, який вигляд насправді має її «дудл», відео у соцмережах стали «вірусними».

27 лютого жінка виклала відео, де розповіла, що взяла з притулку собаку. Однак, судячи з зовнішності тварини та кучерявого хутра, вона припустила, що це «мікс дудлів».

Дудл (або дудль) — це порода собак, що з’явилася внаслідок схрещення пуделів з іншими породами. Схожими є голдендудль та лабрадудль — схрещення лабрадора та пуделя.

Згодом жінка зрозуміла, що взяла з притулку не маленького собаку, а справжнього гіганта.

«Ми підозрювали, що вона важитиме близько 20 кг», — сказала жінка до того, як показала тварину на камеру.

Жінка насилу змогла підняти собаку, адже вона була розміром майже з неї. Собаці Келлі всього сім місяців, і найімовірніше, Келлі продовжить рости.

«Це цуценя», — сказала Шрейдер на відео, тримаючи на руках величезного собаку.

Жінка вирішила зробити ДНК-текст своєму собаці. Виявилося, що вона взяла з притулку 100-відсоткового гігантського шнауцера.

«Жодного каракуля, жодного пуделя, жодної маленької породи. Стовідсотково гігантський шнауцер», — пересвідчилася Джилліан Шрейдер.

Гігантські шнауцери можуть виростати до 70 сантиметрів у холці і важити до 45 кілограмів. Це двічі більше, ніж сподівалася власниця, коли брала цуценя.

Якщо правильно дресирувати шнауцерів, вони стають чудовими компаньйонами та пильними сторожовими собаками. Шнауцери розумні та дуже віддані.

ДНК-тести для собак

Так, для собак також існують ДНК-тести. Вони допомагають дізнатися, якої породи собака насправді з високою точністю. Тести можуть виявити схильність до хвороб. Провести тестування не так складно, як може здаватися.

Потрібно замовити спеціальний набір, зробити мазок з рота собаки і відправити зразки до лабораторії.

ДНК-тести для собак корисні, адже можна дізнатися, до яких хвороб у майбутньому може бути схильна тварина і діяти на випередження.

А ще ми ділилися, як власник лабрадора вирішив зробити ДНК-текст своєму собаці. Він був у шоці, коли дізнався правду.