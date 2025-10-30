Цуценя / © Associated Press

Експерти з поведінки тварин попереджають про зростання випадків так званого puppy blues — емоційного виснаження, з яким стикаються нові власники собак. За словами фахівців, багато людей ідеалізують життя з цуценям, однак реальність часто виявляється набагато складнішою.

Про це повідомило видання Express.

Дослідження, проведене за участі користувачів застосунку Zigzag, виявило, що шестеро з десяти нових власників почувалися неготовими до щоденних турбот, які приносить поява собаки. Ще 25% опитаних зізналися, що протягом перших тижнів навіть розглядали можливість відмови від улюбленця.

Експерти зазначають, що така тенденція свідчить про справжню кризу серед власників тварин. Люди часто не усвідомлюють, скільки зусиль потребує виховання цуценяти — від нічних прокидань до постійного контролю за поведінкою.

«Цуценята сповнені енергії та емоцій, і без належного керівництва перші дні можуть здаватися хаотичними та стресовими не лише для цуценят, а й для власників — як емоційно, так і фізично. За належної підтримки з самого початку щенячий вік може знову стати радісним», — пояснила Лорна Вінтер, співзасновниця Zigzag і директорка Британської хартії поведінки та дресування собак.

Вона додає, що, за останні роки все більше людей заводять цуценят, але не всі нові господарі готові до відповідальності. Багато хто очікує, що собака «все зрозуміє сам», проте без системного навчання це призводить до проблем:

45% цуценят ходять у туалет у приміщенні;

36% гризуть меблі та речі;

27% мають тривогу розлуки або страждають від нічного плачу.

Дослідження також засвідчило, що майже п’ята частина власників перед появою тварини не шукала жодної інформації про догляд, а кожен четвертий почав дресування лише через місяць після появи цуценя. Саме ці фактори, за словами експертів, і стають причиною труднощів, які можна було б уникнути за належної підготовки.

Нагадаємо, власники навіть не здогадуються, що саме їх звичка може скоротити життя собаки на роки. Ветеринарна медсестра Джейд Вет Нурс пояснила загрозу.