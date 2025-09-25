ТСН у соціальних мережах

Цифрове повноліття: політики хочуть обмежити доступ підлітків до соцмереж — що відомо

В ЄС хочуть встановити вікові обмеження для користувачів соцмереж.

Дмитро Гулійчук
В ЄС обговорюють мінімальний вік для соцмереж

В ЄС обговорюють мінімальний вік для соцмереж / © Getty Images

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала заклик встановити мінімальний вік для доступу до соціальних мереж.

Про це пише видання Politico.

«Багато країн Європейського Союзу вважають, що настав час запровадити цифрове повноліття для доступу до соціальних мереж. І я мушу сказати вам, як мати сімох дітей і бабуся п’ятьох онуків, я поділяю їхню точку зору», — сказала вона під час заходу на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

У виданні нагадали, що такі країни ЄС, як Греція, Франція та Данія останніми місяцями наполягали на встановленні цифрового віку повноліття, стверджуючи, що соціальні мережі завдають шкоди неповнолітнім.

Але те, як саме це буде реалізовано, є предметом гарячих дискусій серед політиків.

Це питання привернуло до себе підвищену увагу в усьому світі після того, як Австралія встановила мінімальний вік для реєстрації облікових записів у певних соціальних мережах — 16 років.

Фон дер Ляєн підтвердила плани щодо створення групи експертів ЄС для «оцінки того, які кроки мають сенс на європейському рівні».

Раніше ми писали, хто і навіщо нас ділить у Facebook.

