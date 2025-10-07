Громадський туалет перетворили на готель: ютуберка приголомшила Мережу своїм оглядом

Бутик-готель The Netty в Оксфорді / © скрін з відео

На тлі щораз більшого перенасичення ринку короткострокової оренди власники житла для відпочинку вигадують неординарні способи, щоб виділити свою нерухомість. Яскравим прикладом такої креативності став The Netty в Оксфорді — бутик-готель, який розташований у відреставрованих вікторіанських громадських туалетах.

Про це пише Daily Mail.

Ютуберка Моллі Томпсон вирішила перевірити якість цього нетрадиційного готелю, задокументувавши своє перебування у відео. За £131 за ніч вона зупинилася в приміщенні, яке вперше відкрило свої двері як громадський туалет ще 1895 року.

Історія «Нетті»

Розташований «під однією з головних доріг» Оксфорда, The Netty (що, за словами Моллі, є сленговою назвою туалету на джорді) був закритий 2008 року та залишався занедбаним майже 17 років. Тривалий процес трансформації розпочався лише після отримання дозволу 2019-го, і готель нарешті відкрився у червні цього року. Моллі розвіяла головний сумнів багатьох її глядачів.

Ліжко у бутик-готелі / © скрін з відео

«Усі, кому я розповідала, що знімаю це відео, казали: 'О Боже, тут буде смердіти'. Тепер я можу з повною впевненістю сказати, що він пахне чудово — точно не туалетним запахом», — сказала вона.

Номер, площею 22 кв. м, обладнаний двоспальним ліжком розміру «king-size», душовою кабіною з тропічним душем та безкоштовним мінібаром. Водночас історію приміщення збережено: кімнати досі позначено як «синій туалет» (колишній чоловічий) і «рожевий туалет» (колишній жіночий).

Єдиний недолік: шум

Хоча Моллі була вражена унікальністю готелю, вона зазначила один значний мінус — шум транспорту.

«Справжнім випробуванням був сон, бо одне, з чим ти нічого не можеш вдіяти — це шум транспорту. Ти буквально перебуваєш під головною дорогою», — поділилася вона.

Цей шум, а також відчуття «оголеності» та занепокоєння, що хтось може постукати у двері, заважали їй спати. Проте, ютуберка резюмувала: «Я щиро вважаю, що якщо ви зупиняєтеся тут з кимось іншим, це такий унікальний досвід перебування в бутик-готелі».

Відео Моллі переглянули майже 20 000 разів, воно викликало жваві коментарі, особливо від місцевих жителів, багато з яких не знали про існування готелю. Один із коментаторів, який користувався цими туалетами в дитинстві, був вражений якістю переобладнання.

Світовий тренд: The Netty — не єдиний такий об’єкт. Колишній вікторіанський жіночий туалет у Бервіку перетворився на крихітний будинок для відпочинку під назвою «Лувр», а в Лондоні подібні приміщення успішно функціонують як винні бари та кав’ярні.

