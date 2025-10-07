ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
2 хв

Громадський туалет перетворили на готель: ютуберка приголомшила Мережу своїм оглядом

Блогерка протестувала ночівлю у готелі, переобладнаному з громадського туалету.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Бутик-готель The Netty в Оксфорді

Бутик-готель The Netty в Оксфорді / © скрін з відео

На тлі щораз більшого перенасичення ринку короткострокової оренди власники житла для відпочинку вигадують неординарні способи, щоб виділити свою нерухомість. Яскравим прикладом такої креативності став The Netty в Оксфорді — бутик-готель, який розташований у відреставрованих вікторіанських громадських туалетах.

Про це пише Daily Mail.

Ютуберка Моллі Томпсон вирішила перевірити якість цього нетрадиційного готелю, задокументувавши своє перебування у відео. За £131 за ніч вона зупинилася в приміщенні, яке вперше відкрило свої двері як громадський туалет ще 1895 року.

Історія «Нетті»

Розташований «під однією з головних доріг» Оксфорда, The Netty (що, за словами Моллі, є сленговою назвою туалету на джорді) був закритий 2008 року та залишався занедбаним майже 17 років. Тривалий процес трансформації розпочався лише після отримання дозволу 2019-го, і готель нарешті відкрився у червні цього року. Моллі розвіяла головний сумнів багатьох її глядачів.

Ліжко у бутик-готелі / © скрін з відео

Ліжко у бутик-готелі / © скрін з відео

«Усі, кому я розповідала, що знімаю це відео, казали: 'О Боже, тут буде смердіти'. Тепер я можу з повною впевненістю сказати, що він пахне чудово — точно не туалетним запахом», — сказала вона.

Номер, площею 22 кв. м, обладнаний двоспальним ліжком розміру «king-size», душовою кабіною з тропічним душем та безкоштовним мінібаром. Водночас історію приміщення збережено: кімнати досі позначено як «синій туалет» (колишній чоловічий) і «рожевий туалет» (колишній жіночий).

Єдиний недолік: шум

Хоча Моллі була вражена унікальністю готелю, вона зазначила один значний мінус — шум транспорту.

«Справжнім випробуванням був сон, бо одне, з чим ти нічого не можеш вдіяти — це шум транспорту. Ти буквально перебуваєш під головною дорогою», — поділилася вона.

Цей шум, а також відчуття «оголеності» та занепокоєння, що хтось може постукати у двері, заважали їй спати. Проте, ютуберка резюмувала: «Я щиро вважаю, що якщо ви зупиняєтеся тут з кимось іншим, це такий унікальний досвід перебування в бутик-готелі».

Відео Моллі переглянули майже 20 000 разів, воно викликало жваві коментарі, особливо від місцевих жителів, багато з яких не знали про існування готелю. Один із коментаторів, який користувався цими туалетами в дитинстві, був вражений якістю переобладнання.

Світовий тренд: The Netty — не єдиний такий об’єкт. Колишній вікторіанський жіночий туалет у Бервіку перетворився на крихітний будинок для відпочинку під назвою «Лувр», а в Лондоні подібні приміщення успішно функціонують як винні бари та кав’ярні.

Нагадаємо, іспанський тревел-інфлюенсер Начо Барруеко вирішив перевірити, який вигляд має «найдешевший Airbnb у світі», забронювавши житло в Бангкоку (Таїланд) за неймовірною ціною — лише 1,75 фунту стерлінгів (близько 2 євро) за ніч.

Також повідомлялося, що чоловік відвідав комерційний ексклав, відомий як «місто мільярдерів», де люди можуть «робити все, що завгодно».

Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie