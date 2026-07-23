Туалетний папір / © Pexels

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Туалетний папір може стати непотрібним, бо з’явилася нова альтернатива для ванних кімнат, яка є трендом у всьому світі. Йдеться про унітази-біде.

Про це пише Cronista.

Відомі унітази-біде з’явилися в Японії, але зараз вони активно розвиваються по всьому світу. Це пристрої, що поєднують функції унітазу та біде в одному блоці, використовуючи передові технології для покращення особистої гігієни.

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Серед їхніх основних особливостей:

системи очищення води з регульованими налаштуваннями, які дозволяють регулювати температуру, тиск і напрямок,

сушіння теплим повітрям,

підігрів сидінь,

автоматичні датчики, що виявляють присутність користувача.

Світовий тренд, який набирає обертів

Одна з найбільш революційних змін, що принесли розумні туалети, — це можливе зменшення або навіть усунення туалетного паперу. Використання води дозволяє проводити ретельніше очищення порівняно з традиційними методами. Також ця технологія зменшує прямий контакт і є більш безпечною для шкіри.

Багато моделей також включають антибактеріальні системи та програми самоочищення. Це підвищує рівень санітарності.

З екологічної точки зору, вплив також значний. Менше споживання паперу означає зменшення попиту на природні ресурси.

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Переваги та обслуговування сучасної ванної кімнати

Розумні туалети із унітазом-біде забезпечують комфорт та ефективність щоденного використання. Автоматизація функцій спрощує рутину, а сучасні матеріали допомагають підтримувати гігієну обладнання.

Глобальне зростання популярності унітазу-біде знаменує собою глибоку зміну в побутових звичках. Інтеграція технологій у ванну кімнату переосмислює особисту гігієну і передбачає майбутнє, в якому кожна деталь дому буде розроблена для забезпечення більш комфортного та екологічного досвіду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не можна класти туалетний папір на сидіння у громадському туалеті.

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