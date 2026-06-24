Туалетний папір відходить у минуле: яку альтернативу дедалі частіше обирають люди

Туалетний папір / © Фото з відкритих джерел

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Туалетний папір залишається одним із найпоширеніших засобів гігієни. Втім, дедалі більше людей замислюються над альтернативами, серед яких — біде та сучасні системи підмивання.

Про це повідомило видання Femcafe.hu.

Історія туалетного паперу

Перфорований туалетний папір у рулонах у сучасному вигляді почали випускати наприкінці ХІХ століття. Однією з перших компаній, що запустила його масове виробництво, стала Scott Paper Company. Втім, справді масовим засобом гігієни він став лише у 1920–1930-х роках, коли в багатьох країнах активно розвивали водопровід, каналізацію та облаштовували сучасні ванні кімнати.

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До появи туалетного паперу люди користувалися різними підручними засобами. Залежно від країни та умов життя для гігієни застосовували листя, мох, солому, морські губки, клапті тканини, вовну, кукурудзяні качани та інші доступні матеріали. У містах XVIII–XIX століть для цього нерідко використовували старі газети.

Згодом виробництво туалетного паперу стало окремою великою галуззю. Асортимент поступово розширювався: з’явилися багатошарові рулони, ароматизовані варіанти, м’якший целюлозний папір, а також продукція, виготовлена з переробленої сировини. Останній варіант набув популярності серед споживачів, які прагнуть зменшити негативний вплив на довкілля.

Також зростає популярність вологого туалетного паперу, який багато хто вважає більш комфортною альтернативою. Водночас експерти звертають увагу, що такий продукт розкладається значно повільніше за звичайний папір і може спричиняти засмічення каналізаційних систем. Також деякі компоненти у його складі здатні подразнювати шкіру.

Що обирають замість туалетного паперу

Водночас дедалі більше людей переходять на біде та сидіння для унітазів із функцією підмивання. Це пов’язано як із питаннями гігієни, так і з бажанням зменшити споживання паперу. Сучасні моделі можуть бути оснащені підігрівом сидіння, регульованим струменем води, функцією сушіння та антибактеріальним покриттям.

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За словами експертів, для підтримання гігієни одного біде може бути достатньо. Однак, багато людей продовжують використовувати невелику кількість паперу після водних процедур.

Фахівці також зазначають, що використання біде може сприяти скороченню вирубування лісів, зменшенню споживання води та викидів, пов’язаних із виробництвом туалетного паперу. Крім того, сучасні системи біде використовують мінімальні обсяги води.

Попри це, туалетний папір залишається основним засобом гігієни для більшості людей. На думку експертів, у найближчому майбутньому папір і біде продовжать існувати паралельно, а вибір між ними залежатиме від особистих уподобань і можливостей облаштування ванної кімнати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як за допомогою туалетного паперу відігнати від оселі комарів. Головна перевага такого способу полягає у простоті. Не потрібно купувати спеціальні пристрої чи постійно витрачати кошти на змінні пластини для фумігаторів.

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