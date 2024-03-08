Турагент зірок назвав найбезглуздіші прохання його клієнтів

Турагент для багатих і знаменитих розповів про найдивакуватіші речі, про які просили його клієнти під час подорожей.

Як розповів Роб ДелліБові CNN, він підписав багато угод про нерозголошення, але він ділиться деякими анонімними секретами.

Через свою компанію RDB Hospitality ДелліБові та його команда працюють над тим, щоб клієнти подорожували "безперешкодно, без зупинок, без проблем", незалежно від того, чи це відпочинок, чи концертний тур на світовій арені, чи міжнародна пресконференція.

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Серед його клієнтів не лише знаменитості, а й "заможні люди" з "високими вимогами", які знають, що "більшість речей доступні за певну ціну".

Планувальник подорожей робить більше, ніж просто бронює авіаквитки та готелі. Він працює над тим, щоб кожне дике прохання його клієнтів було негайно виконано, щоб гарантувати елітний досвід.

Наприклад, один колишній клієнт вимагав, щоб у кожному номері готелю, який він орендував, була готова "собака середнього розміру", яка б виляла хвостом.

Хоча це була "весела, нешкідлива річ", дозволити чоловіку погратися з собакою протягом двох годин, це було постійне складне прохання. Іноді це могло означати, що потрібно було пропонувати плату працівникам готелю, які є власниками собак, щоб позичити тварину на деякий час.

ДелліБові також просили "створити сирну дошку завдовжки метр" і розділити M&M's за кольорами – звичайне прохання від музикантів.

"Це те, що передається через багато гуртів», - поділився він. "Дехто може сказати, що вони роблять це, щоб познущатися з нас".

Інший клієнт "не любить пакувати речі" і просив "нову білизну, шкарпетки, сорочки і все інше", що чекатимуть на нього у кожному пункті призначення.

"Новий одяг купується в кожному місті", - сказав ДелліБові.

Найпоширеніший запит, який отримує турагент – певні види бутильованої води.

"У кожного є свій тип пляшки води, і це дуже кумедно", - сказав він. "Для мене немає різниці між усіма пляшками води, але звідки мені знати?".

Гості також дуже вибагливі до температури – у них є вподобання щодо всього, починаючи від своєї кімнати і закінчуючи водою у ванні.

Але деякі запити туристичні агенти просто не в змозі задовольнити, оскільки деякі клієнти "зловживають" його послугами.

ДелліБові зізнався, що його просять про "багато незаконних речей", хоча він не уточнює, що саме – але він не переступає цю межу, попри те, наскільки великою є його зіркова сила чи зарплата.

"Я просто дуже боюся бути втягнутим у такі речі", - сказав він.

Нагадаємо, у "готелі смерті" вартістю майже 2 мільярди доларів жодного разу не зупинявся гість. Минуло понад 30 років від початку будівництва готелю.

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