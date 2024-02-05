Турист інсценував своє викрадення в Таїланді та вимагав гроші у сім'ї, щоб продовжувати вечірки

У 48-річного англійця, який відпочивав у Паттаї, Таїланд, закінчилися гроші, і він намагався вимагати кошти у своєї родини вдома, змусивши своїх товаришів видати себе за його викрадачів.

Про це пише Oddity Central.

Єн Роббі Дей із Портсмута, Англія, чудово провів час у столиці вечірок Таїланду. Після неодноразового продовження своєї екзотичної відпустки та прохань сім'ї, що залишилася вдома, надіслати йому більше грошей, Єн виявив, що він більше не має коштів, щоб витрачати їх на випивку, наркотики та інші місцеві задоволення.

Його сім'я відмовилася більше фінансувати його постійні розваги, тому він був змушений ухвалити рішення – або закінчити відпустку в Таїланді і повернутися додому, або знайти спосіб роздобути більше грошей. Це було нескладно, тому він переконав своїх товаришів побити його та видати себе за гангстерів у масках, щоб він міг інсценувати своє викрадення та попросити у своєї сім'ї викуп.

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Друзі-тусівники Єна ударили його в обличчя, залишивши синці, щоб фотографії, які він надсилав своїй родині додому, мали правдивий вигляд. Деякі його друзі також видавали себе за викрадачів на світлинах, щоб додати до історії ще більше "реальності". Це спрацювало. Щойно сім'я чоловіка побачила знімки, вони запанікували та повідомили до поліції про його викрадення.

48-річний чоловік, певно, ніколи не думав, що Інтерпол втрутиться до його справи про викрадення, але це сталося, і міжнародній поліцейській організації вдалося швидко вистежити його до готелю в Паттаї.

Лише коли вони зламали двері його кімнати, замість зв'язаної, беззахисної жертви вони виявили п'яного, накачаного наркотиками туриста, що тусувався зі своїми потенційними викрадачами.

The man, identified as Ian Robbie Day, from Portsmouth, was believed to be in distress when police barged into a hotel room in Pattaya, Thailand and found him partying, reports statehttps://t.co/Vy298asN8Z pic.twitter.com/yRCgN6da3a — Daily Star (@dailystar) January 30, 2024

"Чоловік листувався в iMessage та FaceTime зі своїми родичами у Великій Британії", — повідомив журналістам підполковник Сорасак Саєнгча. "Він надіслав фотографії, на яких на нього напали, а потім, отримавши травми, сфотографував себе так, ніби його побили. Друзі били його і залишали синці на обличчі, а потім він телефонував своїй родині відеозв'язком у FaceTime. Він попросив своїх трьох друзів поводитися так, ніби вони викрадачі, які тримають його в заручниках. На відео він змушував їх носити маски і поводитися як гангстери. Коли його сім'я більше не підтримувала його, він інсценував викрадення, і саме тому він це зробив", - додав Саєнгча. "Його сім'я занепокоїлася і звернулася до поліції Великої Британії, про що поінформували Інтерпол. Інтерпол зв'язався з тайською поліцією, і ми вистежили цю людину. Але коли ми приїхали, вони мали вечірку".

Коли 26 січня поліція знайшла Дея, він, як повідомляється, перебував у середині дводенного запою з наркотиками разом із трьома іншими іноземцями. Усіх учасників вечірки було заарештовано за звинуваченням у несанкціонованому зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів, зберіганні наркотиків першої категорії та прострочених візах. Швидше за все їх депортують.

Нагадаємо, жінка зробила ДНК-тест та дізналася, що її дідусь насправді інсценував смерть і пройшов 1500 км до іншої. Рідні думали, що він помер.

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