Турист отримав $21 500 000 після того, як його вдарило розсувними дверима

Інцидент стався ще 2011 року і був знятий на камеру.

56-річний чоловік отримав величезну суму грошей після того, як його вдарило розсувними дверима на круїзному лайнері. Це сталося після того, як пенсіонерка відсудила у McDonald's $2,7 млн, бо пролила каву собі на коліна на паркованні.

Як пише Unilad, Джим Гаусман був готовий подати до суду на круїзну компанію Holland American після інциденту, що стався на борту лайнера 2011 року.

Відеозапис зафіксував момент, коли Джим проходив коридором, а за ним зачинилися автоматичні розсувні двері, сильно вдаривши його по голові. Хоча удар мав досить нешкідливий вигляд, Джим і його дружина Керол виявили, що насправді він став початком низки проблем зі здоров'ям.

Після інциденту на круїзному лайнері подружжя продовжувало насолоджуватися круїзом, як зазвичай, сподіваючись, що декілька днів відпочинку – це саме те, що лікар прописав. Однак навіть після завершення круїзу проблеми не зникли, а навіть погіршилися.

У розмові з виданням Inside Edition 2015 року Керол сказала: "Лікар спочатку думав, що це була шишка на голові, рвана рана і що він одужає. У нього з'явилися дратівливість, перепади настрою і, врешті-решт, у нього почалися напади".

Джим Гаусман / Фото: Inside Edition

Після судового позову федеральний суд присяжних у штаті Вашингтон спочатку присудив Гаусману 21,5 мільйона доларів. Однак на початку 2016 року суддя Барбара Ротштейн скасувала вирок і призначила новий судовий розгляд. Причиною стало те, що колишня особиста асистентка Гаусмана, Емі Мізер, зв'язалася з Holland America, щоб повідомити, що він видалив електронні листи, які могли зашкодити його справі. Вона сказала, що бачила, як Гаусман декілька днів видаляв електронні листи, які він повинен був передати юристам Holland America перед судом присяжних і під час відкриття доказів.

Також стверджувалося, що Гаусман вирішив не розкривати існування однієї зі своїх електронних скриньок. Тоді суддя сказав: "Гаусман, здавалося, використовував свою нібито черепно-мозкову травму, коли це було йому вигідно. Він плутався або заявляв про втрату пам'яті, коли стикався з питанням або речовим доказом, які, здавалося, підривали його твердження, але був жвавим і сповненим інформації, коли його свідчення підтримували його справу".

Невідомо, чи була вже призначена дата повторного судового розгляду.

Нагадаємо, кур'єр отримав 40 тисяч доларів чайових завдяки поліцейському. Стало відомо, що саме він зробив.

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