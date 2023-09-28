Турист побував у химерному "селі пенісів", де все має форму фалоса – фото

Затятий мандрівник, який прагне відвідати всі 195 країн світу, розповів, що "село пенісів" у Бутані, Азія, було найдивнішим місцем, яке він бачив.

Про це пише Daily Star.

25-річний Даніель Пінто побував загалом у 121 країні. Чоловік сказав, що Сопсокха шокує та дивує відвідувачів численними фресками з фалосами та сувенірами у формі чоловічих статевих органів.

Даніель Пінто у селі Сопсокха / Фото: Daniel Pinto / SWNS

Як виявилося, все це пов'язано з родючістю та народженням дітей, оскільки невелике село також відоме храмом Чимі Лхакханг або храмом родючості, який розташований недалеко від будинків і магазинів.

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Даніель з Візеу, Португалія, сказав: "Це дуже красиве традиційне бутанське село, оточене рисовими полями. Але чим ближче ви підходите, тим дивнішим воно стає. Сам храм такий самий дивний. Величезний золотий Будда посередині, оточений фалосами всіх форм та розмірів".

Багато буддистів, які бажають підвищити народжуваність, здійснюють паломництво до храму: жінкам, які намагаються зачати дитину, дають дерев'яний фалос і просять обійти храм тричі. Багато сімей у Бутані тримають у своїх будинках або на стінах дерев'яні фалоси, щоб сприяти фертильності та вагітності.

Село Сопсокха, Бутан / Фото: Daniel Pinto / SWNS

"У храмі ви також знайдете фотографії історій успіху пар, які щосили намагалися завагітніти, а потім вирушили до села і незабаром після цього завагітніли. На жаль, ви не можете брати з собою камери або телефони до жодного храму у Бутані – так що немає фотографій зсередини. Я був там лише декілька годин, і цього достатньо. Прогулявся, оглянув храм та пообідав", - пригадав мандрівник.

Село Сопсокха, Бутан / Фото: Daniel Pinto / SWNS

Паломники та туристи можуть купити символи родючості як сувеніри у вигляді подарунка у фалічному стилі – скульптури, ляльки або навіть футболки.

"Найцікавіше, це, безумовно, магазини подарунків, які продають ляльки-пеніси всіх форм, розмірів та кольорів. Там були футболки, плакати та буквально все, що ви можете собі уявити у формі пеніса. У багатьох жителів Бутану є пеніс, куплений у цьому селі у них вдома", - додав він.

Село Сопсокха, Бутан / Фото: Daniel Pinto / SWNS

На жаль, гірське королівство не є дешевим і легкодоступним – у Бутані діють суворі правила щодо туристів, які в'їжджають до країни, і Даніеля мав супроводжувати урядовець протягом усієї відпустки.

Після поїздки до Бутану Даніель побував на Шрі-Ланці та Мальдівах і сподівається завершити свою навколосвітню подорож, відвідавши кожну країну.

Нагадаємо, пара зайнялася оральним сексом просто біля м'ясного прилавка. Відвідувачі крамниці були шоковані побаченим.

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