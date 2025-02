Турист посеред білого дня покатався голяка на мопеді – фото

Коли йдеться про екстремальний туризм, деякі люди розуміють це надто буквально. Так, нещодавно пара зайнялася сексом на палубі розкішної яхти під оплески інших відпочивальників. А тепер один із туристів на Балі вирішив поєднати свободу подорожей з відвертим оголенням і потрапив у центр уваги користувачів соцмереж.

Відео, яке опублікувало видання Need To Know, зібрало понад 517 тисяч вподобань. На ньому зафіксовано, як абсолютно голий чоловік, не звертаючи уваги на зливу, їде на задньому сидінні мопеда. Судячи з кадрів, він міцно тримається за водія – мабуть, не стільки від страху, скільки через слизьке сидіння після дощу.

Франческо, турист, який став оператором цієї пікантної сцени, підписав відео: "Нова спеціальна процедура Spa Rainy Bath доступна на Балі".

Голий турист / Фото: скриншот з відео

Очевидно, герой ролика вирішив випробувати її першим.

Користувачі соцмереж вибухнули коментарями. Глядачі не залишилися байдужими до видовища. Дехто висловив обурення:

Так нешанобливо. Якщо ви не знаєте місцевої культури, не їдьте туди!

Нам не потрібні такі туристи на Балі.

Інші ж поставилися до ситуації з гумором:

Можливо, він вийшов з океану і загубив свої плавки.

Це вже занадто, він міг би взяти листок або поліетиленовий пакет, щоб принаймні прикритися.

А деякі просто не могли повірити в побачене: "Я не вірю власним очам".

Хоча деякі туристи дійсно шукають нових відчуттів, місцеві мешканці не завжди готові до таких видовищ. Чи стане Spa Rainy Bath новим екстремальним трендом, чи це просто один із тих випадків, коли комусь захотілося свободи більше, ніж потрібно, покаже час. А наразі всім мандрівникам на Балі варто пам’ятати: тропіки тропіками, а етикет ніхто не скасовував.

