Турист повернувся додому з відпустки та отримав листа про свою смерть

Чоловік повернувся додому до Канади з тривалої відпустки в Коста-Риці і дізнався, що уряд оголосив його мертвим.

Про це пише CTV News.

Нік Фатурос, якому 34 роки, сказав, що пережив шок усього життя, коли відкрив свою пошту і дізнався, що юридично він мертвий. Міністерство юстиції намагалося стягнути штраф за перевищення швидкості, використовуючи спадщину Ніка як заставу.

Про оскаржуваний штраф за перевищення швидкості, виписаний 2022 року, забули, коли Нік вирушив у тривалу подорож, але коли він повернувся майже через два роки, то виявив, що його оголосили мертвим за його відсутності.

"Я сміявся. Я сказав: "Ого, це новина для мене", - пригадав чоловік.

Він "зовсім забув" про штраф за неправильне паркування, а коли повернувся, то отримав цього листа. Хоча його матір знала, що він живий і здоровий, Нік накинувся на уряд, який надіслав документи про його смерть, і сказав, що "дуже важко" зв'язатися з ними, щоб довести, що він все ще живий.

Він додав: "Якби вона відкрила це, а я, не дай Боже, поїхав у подорож, вона б запитала: "Що відбувається?". До неї дуже важко додзвонитися". Його адвокат, Вільям Корбатлі, додав: "Іноді трапляються такі помилки, але це дуже, дуже рідко. Це вплине не лише на цей штраф, це вплине на всю його спадщину і все інше".

Відтоді Нік намагається довести, що він не помер, і каже, що помилка.

Представник міністерства підтвердив, що "людська помилка" зіграла певну роль у раптовій смерті Ніка, а також перепросив за завдані страждання: "Стягувач штрафів помилково використав шаблон листа, який використовується для листування зі спадкоємцями, а не той, який зазвичай використовується для спілкування з відповідачем. Ми перепрошуємо за цю ситуацію. З громадянином буде проведена відповідна подальша робота".

Нагадаємо, чоловік був юридично мертвий протягом чотирьох років. Він розповів, як це вплинуло на його життя.

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