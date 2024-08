Турист прилетів до Єгипту і виявив, що його готелю насправді не існує: що було далі

Тревелблогер був розчарований, коли дізнався, що заброньований ним готель у Єгипті виявився вигадкою.

Про це пише New York Post.

43-річний Марк Джевонс був схвильований очікуванням відпочинком у готелі Pyramids and Sphinx View у Гізі, який коштував за ніч 52 долари США. Але коли він прибув за вказаною адресою опівночі, то з жахом виявив, що готелю немає – лише порожній провулок.

Це було зовсім не так, як на фотографіях на Booking, який він забронював, і який мав десятки позитивних відгуків, а на даху готелю був майданчик, з якого можна було бачити піраміди.

Марк, вчитель англійської мови з Вулвергемптона, Англія, сказав: "За вказаною адресою нічого не було. Це був провулок без жодних ознак готелю. Водій таксі розпитував людей на вулиці, але ніхто не чув про нього. Я був у повній розгубленості – ситуація не була ідеальною".

Він забронював номер від 4 до 7 січня 2024 року для своєї пригоди bucket list. Передбачуваний готель був розташований за адресою Gamal abd al nasser st nazlet elsemman, 12557, Єгипет. Він забронював номер на сайті, але не був змушений сплатити жодного депозиту і планував заплатити за нього особисто в готелі. Але в результаті, мандрівник блукав вулицями, поки більш ніж через годину не знайшов екстрене житло в готелі The Sun and Sand. Врешті-решт, він витратив понад $104 за ніч на свій притулок в останню хвилину.

"Ви просто припускаєте, що все буде гаразд, якщо всі відгуки хороші", - поділився він.

Марк Джевонс / Фото: SWNS

Марк сказав, що відгуки про готель були чудовими, і він не роздумував двічі, перш ніж забронювати номер. Але після повернення він взявся розкрити таємницю невидимого готелю. Він сказав: "Пізніше я дізнався з відгуків у Google, що багато людей говорили, що це шахрайство і не варто його бронювати".

Після того, як Марк поскаржився на Booking.com, готель зник з сайту. Запис про готель все ще існує на сайті порівняння готелів Trivago – без фотографій і відгуків, але його місцерозташування все ще видно на карті.

Готель The Sphinx and Pyramids View в Гізі був завантажений на сайт Booking.com 19 липня 2024 року – і вказаний на тій же вулиці, що і готель The Pyramids and Sphinx View на Trivago.

Наразі готель отримав 44 відгуки, набравши 9,0 балів, причому схвальні рекомендації перебивають декілька рецензентів, які називають готель шахрайством.

На фотографіях готелю, розміщених на Booking, зображені розкішні спальні, бідно одягнені жінки, що позують у ваннах, і жінки, що стоять перед пірамідами.

Попри це, Марк поділився, що чудово провів час, оглядаючи піраміди, храми і піднімаючись у небо на повітряній кулі над Луксором. Він сказав: "Коли ти подорожуєш сам, то маєш більше свободи. Було б гірше, якби були дружина і діти".

Марк Джевонс / Фото: SWNS

Марк відвідав понад 40 країн, описуючи свій досвід у блозі MJ Travel Guides.

Представник Booking сказав виданню: "Нам було дуже прикро почути про досвід цього клієнта, який зупинився в готелі, розміщеному на нашій платформі. Попри те, що готель успішно прийняв декількох гостей, ми проводимо подальше розслідування і будемо контактувати з клієнтом безпосередньо, щоб запропонувати будь-яку подальшу підтримку".

