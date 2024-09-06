Турист пробрався на острів смерті, який заборонено відвідувати людям: чим це закінчилося (відео)

Бразильський острів закритий для відвідувачів, оскільки там мешкають 4 000 найсмертоносніших змій у світі.

Чоловік пробрався на "один з найнебезпечніших островів у світі", який суворо заборонений для відвідування туристами через високу концентрацію отруйних змій.

Про це пише LADbible.

Ілья-да-Кеймада-Гранде, більш відомий як Зміїний острів, розташований біля узбережжя Сан-Паулу в Бразилії і вважається надто небезпечним для людей.

Попри те, що його площа складає всього 0,43 км², на острові мешкає близько 4 000 змій, серед яких є і дуже отруйний золотий полоз. Це вид, що перебуває під загрозою зникнення, має дуже сильну отруту, яка може вбити людину протягом години.

Не дивно, що через велику кількість сильно отруйних змій відвідування острова заборонено, за винятком дослідників та науковців, які отримали спеціальний дозвіл.

Попередження не зупиняють відважних мандрівників від спроб відвідати острів, а один чоловік навіть зняв свою подорож на відео для YouTube.

Сумнозвісний "небезпечний турист" Лорд Майлз – справжнє ім'я Майлз Раутледж – вирішив, що небезпечна подорож на Зміїний острів може стати справді цікавим контентом, і вирішив випробувати свою удачу.

Потрапити на острів виявилося нелегкою справою: Майлзу та його команді довелося переховуватися від бразильської берегової охорони ще до того, як вони прибули на острів.

Висадившись на берег, Майлз, не гаючи часу, вирушив джунглями до покинутого маяка, який він назвав одним з "найнебезпечніших" на острові.

На щастя, Майлз вирішив взяти з собою якесь захисне спорядження перед тим, як помолитися і вирушити назустріч своїй долі.

"Це не приманка, я перебуваю на одному з найнебезпечніших островів у світі", - сказав він у камеру. "Багато хто побував на цьому острові, і дуже мало хто, на жаль, вибрався звідти".

Дорогою до маяка, де, як стверджують місцеві, мешканці померли від укусів змій, Майлз продирався крізь зарослу траву.

Попри сумнозвісну репутацію острова, Майлз зустрів дуже мало змій під час своєї подорожі. Насправді здавалося, що він більше ризикував постраждати від зневоднення, ніж від укусу змії. "Це не так вже й погано, як для другого найнебезпечнішого острова в світі", - сказав він в один момент в камеру.

Майлз Раутледж / Фото: скриншот з відео

На щастя, Майлзу пощастило, і йому вдалося вибратися з острова живим.

Нагадаємо, режисер відвідав "плем'я канібалів" та зафільмував історію чоловіка, який "з'їв свого друга". Він розповів, що зробив це в рамках стародавнього ритуалу.

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