Турист проліз у єгипетську піраміду через крихітний тунель: що він побачив (відео)

Туристичний інфлюєнсер Сем Мейфейр запросив шанувальників у подорож у минуле, задокументувавши свою безстрашну пригоду в знаменитій Червоній піраміді Каїра, яка датується 2600 роком до н.е.

Про це пише Mirror.

Червона піраміда висотою 104 м є третьою за величиною в Єгипті, одразу після Великої піраміди в Гізі, згідно з даними єгипетського Міністерства туризму і старожитностей.

Спочатку піраміда вважалася білою, але своїм червонуватим відтінком вона завдячує оксиду заліза, що міститься у вапнякових блоках, використаних під час її будівництва – звідси і назва.

"Дозвольте мені провести з вами екскурсію Червоною пірамідою і показати вам деякі з її незвичайних особливостей", - написав Сем своїм 739 тисячам підписникам у TikTok. "Червона піраміда – дуже цікава піраміда, тому що вона фактично передує пірамідам Гізи і містить два передпокої і головну камеру".

Попри свою приголомшливу висоту, вхід до Червоної піраміди напрочуд скромний. Сем мав пройти "дуже вузьким" тунелем заввишки лише 90 см і завширшки 1,2 м.

Цей тунель, за його словами, простягається приблизно на 61 метр під нахилом 27 градусів. "Очевидно, що дерев'яна підлога і перила тут для безпеки, а не для оригінальності", - додав Сем. "Щойно ви досягаєте кінця 61 метра, вас зустрічає горизонтальна 12-метрова шахта. У цей момент ви задихаєтесь і потребуєте перепочинку. У піраміду нагнітається штучне повітря, але все одно досить душно".

Вузький тунель вів до першого та другого передпокою. У давньоєгипетській інфраструктурі вони зазвичай називалися менш важливими просторами, які ведуть до більш значущих приміщень.

Сем стверджував, що їхні стелі сягали 12 метрів – різкий контраст з тими крихітними тунелями. Він продовжив: "Якщо ви звернете увагу на цей прохід, то помітите різницю між верхньою і нижньою половиною, що вказує на те, що в якийсь момент хтось намагався зробити його більшим. Але це не єдина незрозуміла або незвична частина. Коли ви потрапляєте до головної камери, яка фактично вирівняна зі сходу на захід, ви помітите, що підлога відсутня. Вважається, що це зробили люди, які намагалися пограбувати піраміду і шукали скарби. Але мені не дуже зрозуміло, навіщо було розширювати прохід? Якщо з піраміди потрібно було винести щось велике, чому розширили лише перший прохід, а інші три, а також вихідний прохід залишили точно такого ж розміру?".

Таємниця Червоної піраміди, безумовно, заінтригувала і глядачів Сема, багато з яких з недовірою коментували відео. Один юзер написав: "Мені справді цікаво, навіщо вони їх побудували", а інший підтримав його слова: "Я такий щасливий, що інші люди готові знімати і лазити, щоб мені не доводилося цього робити. Тривожно просто дивитися!".

Після свого дослідження Сем зробив висновок: "Червона піраміда, хоча і є надзвичайно важливою в історії будівництва пірамід, насправді є досить недослідженою. Але тим не менш, вона все ще залишається для мене однією з найцікавіших пірамід для відвідування".

Нагадаємо, вчені виявили нові ознаки того, що відносно складні форми життя могли зародитися на Землі на 1,5 млрд років раніше, ніж досі вважали в науковій спільноті. Більшість експертів вважають, що тваринне життя зародилося на Землі лише близько 635 млн років тому.

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