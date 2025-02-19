Турист проїхав у таксі майже 1000 км в неправильному напрямку: подробиці курйозу (фото)

Туриста везли 965 км у неправильному напрямку після того, як він припустився великої помилки, замовляючи таксі в Таїланді.

Про це пише Daily Mail.

22-річний Джек вперше відвідав країну і 12 лютого замовив таксі з Бангкока на острів Ко Тао в провінції Сураттхані. Турист розповів водієві про місце призначення і вирушив у подорож до тропічних берегів південного Таїланду.

Джек заснув у машині, але був збентежений, коли прокинувся за сотні кілометрів від будь-якого пляжу в оточенні гір.

Француз швидко з'ясував, що дуже дурна помилка коштувала йому понад 175 доларів і призвела до того, що він проїхав сотні кілометрів у неправильному напрямку.

Замовляючи таксі, Джек неправильно вимовив "Ко Тао", і через мовний бар'єр таксист не зміг його виправити. Тож він вирушив до "Дой Тао", що на півночі країни.

Джек також, здається, не усвідомлював, що дістатися Ко Тао все одно було б важко. Адже для того, щоб опинитися на віддаленому острові, йому знадобився б пором.

На кадрах видно, як загублений турист розмовляє з місцевою поліцією, яка запропонувала допомогти йому дістатися місця призначення.

Джек із полісменом / Фото: Jam Press

Він сказав: "Завтра я їду на Ко Тао. Жодного Дой Тао. Ко Тао, острів".

Джек сказав, що поставився до ситуації спокійно, але здивувався, чому таксист зник після того, як висадив його і взяв плату за проїзд у розмірі понад 6 000 бат (178 доларів).

Він сказав: "Я прокинувся і вже був у Лампхуні біля Чіангмая. Я був шокований, побачивши гори замість моря".

Офіцери навчили Джека правильно вимовляти назву острова і відвезли його до готелю. Потім вони допомогли йому дістатися столиці на вантажівці, що доставляла капусту, яка від'їжджала наступного ранку.

Капрал поліції Тірапат Моджод сказав: "Ми отримали повідомлення про те, що іноземець залишив свій гаманець у ресторані. Ми розшукали його і дізналися про його ситуацію. Ми відвезли його на курорт, де він переночував, і супроводили до автовокзалу, щоб він нарешті зміг дістатися острова".

Ко Тао також відомий як Острів смерті, через приголомшливу кількість незрозумілих смертей на острові. 2014 року на острові були знайдені мертвими двоє британських туристів, а двоє робітників-мігрантів з М'янми були звинувачені і визнані винними у вбивстві цієї пари. Проте сотні тисяч туристів щороку відвідують ідилічне скелясте відслонення з кришталево чистими водами та захоплюючим морським життям.

Нагадаємо, студент забув про іспит та прилетів до коледжу на параплані. Хлопець проявив креативний підхід до вирішення проблеми із заторами.

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