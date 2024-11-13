Турист відвідує різні країни кожні вихідні, не витрачаючи гроші на житло: скільки він платить

Бюджетний мандрівник, каже, що одноденні поїздки за кордон – це "інший спосіб подорожувати".

Мандрівник похизувався, як відвідує нову країну кожні вихідні за невеликі гроші. Він навіть відвідав Швейцарію, щоб провести годину в горах.

Про це пише Daily Star.

Люк Сіммондс захопився мандрами після пандемії, коли натрапив на групу у Facebook, де ділилися враженнями від екстремальних одноденних подорожей. Вирішивши спробувати короткі подорожі, 35-річний чоловік за п'ять вихідних у вересні та жовтні злітав до Італії, Польщі, Литви, Швейцарії та Франції, щоб побачити Монблан.

ІТ-консультант з Англії каже: "Через деякий час це спричиняє звикання. Ви можете поїхати куди завгодно на день і мати достатньо, чим себе зайняти. Це дійсно хороший спосіб спробувати нові місця – якщо вам сподобається місце, ви можете повернутися туди".

Люк у Тирані, Албанія / Фото: swns

Проявляючи гостру ощадливість, Сіммондс шукає супердешеві авіаквитки і не витрачає жодної копійки на проживання, міркуючи, що "це, безумовно, дешевше, ніж один день у Лондоні".

Він додав: "Готелі дорогі. Якщо ви можете просто заплатити за переліт, ви заощадите стільки грошей".

Чоловік похизувався бюджетними подорожами / Фото: swns

Під час пандемії Люк працював волонтером у службі швидкої допомоги, що, за його словами, змінило його світогляд.

Він сказав: "Не маючи можливості подорожувати, я хотів більшого. Я хотів вибратися і побачити світ".

2023 року Люк за тиждень відвідав Польщу, Стокгольм і Копенгаген. Потім він полетів до Ейндховена, що в Нідерландах, зі своєю 24-річною дівчиною Емі Г'юз, витративши лише по 30 фунтів стерлінгів (1500 грн) на переліт туди й назад, і каже, що звідти їхні одноденні подорожі пішли спіраллю.

Люк із коханою в Будапешті / Фото: swns

Минулого року він також провів по одному дню в Естонії, Монако, Ніцці, Гдині в Польщі, Леголенді в Данії, Нюрнберзі в Німеччині, Осло в Норвегії, Чурвальдені в Швейцарії та Брюсселі.

Він також відвідав Каунас, Литва, разом зі своїм братом Оллі, всього за 17 годин, витративши по 12,99 фунтів стерлінгів (680 грн) на переліт туди і 33,69 фунтів стерлінгів (1775 грн) назад. Прибувши о 00:55 ранку, пара відвідала військовий музей, Каунаський замок і прогулялася містом, перш ніж вирушити назад.

Наступними вихідними він поїхав до Гріндельвальду, Швейцарія, з людьми зі спільноти у Фейсбуці. Вони вилетіли з Гатвіка о 7 ранку до Базеля рейсом за 38,99 фунтів стерлінгів, а потім пересіли на автобус, два потяги і канатну дорогу.

Люк сказав: "Ми піднімалися на гору годину з невеликим. Краєвиди були приголомшливі. Коли ви вже на вершині гори – скільки часу вам насправді потрібно?".

Чоловік похизувався бюджетними подорожами / Фото: swns

У нього заброньовано ще сім одноденних поїздок, зокрема поїздка до Агадіра, Марокко, квитки на яку коштують 8,99 фунтів стерлінгів (473 грн).

"Є так багато місць, куди можна поїхати. Це зовсім інший спосіб подорожувати", - додав він.

Нагадаємо, двигун літака Boeing загорівся під час польоту. Стало відомо, чим це закінчилося.

Читайте також: