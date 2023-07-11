Турист заявив, що випадково зняв НЛО під час селфі у пустелі: він показав це фото

Місцеві сказали, що також бачили його.

Турист розповів, що випадково сфотографував НЛО, роблячи селфі на піщаних дюнах у пустелі.

Про це пише needtoknow.co.uk.

Раміро Наварро сказав, що не помічав загадковий об'єкт на задньому тлі своєї фотографії протягом декількох тижнів

Він зробив знімок під час відвідування дюн Більбао в Коауїлі, Мексика.

"Декілька тижнів тому я вирушив у дюни Більбао. Що ви думаєте? Мене побачили і не забрали", - поділився він.

Чоловік заявив, що випадково сфотографував НЛО / Фото: needtoknow.co.uk

Зі свого боку, місцеві прокоментували: "НЛО, звичайно! Тут, де я живу, ми також це бачили".

"Я знаю людей поблизу, які бачили це на греблі, вже кілька разів", - додала інша жінка".

Нагадаємо, не так давно британка заявила, що її викрав НЛО. Вона розповіла, як це сталося.

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