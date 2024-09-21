Турист зірвався зі стрімкої скелі та випадково зняв усе на камеру: відео

У цій драматичній ситуації чоловік відбувся лише легкими травмами.
У Китаї 42-річний турист випадково зняв своє падіння зі скелі у провінції Аньхой. Відео цього інциденту, внаслідок якого китаєць дивом залишився живим, стало вірусним у соцмережах.
Про це повідомляє CNN.
Як видно на опублікованих кадрах, на слизькій після дощу поверхні чоловік послизнувся і почав падати крутим схилом. Все, що відбувається, зафіксувала 360-градусна камера, яку турист взяв із собою у похід та випадково увімкнув.
Відео, опубліковане на китайській платформі Douyin швидко стало вірусним. Його переглянули понад 280 тисяч користувачів, а поділилися ним понад 445 тисяч разів. Коментатори висловлюють шок від побаченого і відзначають, що чоловікові неймовірно пощастило залишитися живим.
“Я залишився практично неушкодженим. Лише невелика подряпина на лівій руці і невеликий поріз на стегні. В іншому зі мною все було гаразд”, - розповів потім чоловік CNN.
Він зізнався, що цей інцидент змусив його ще більше цінувати життя, але не вселив страху.
“Життя насправді коротке, тому треба цінувати щодня. Я не дозволю цьому інциденту зупинити мене. Принаймні це ще більше спонукає мене досліджувати світ”, — сказав китаєць.
Нагадаємо, раніше турист у Бразилії пробрався на "один з найнебезпечніших островів у світі", який суворо заборонений для відвідування через високу концентрацію отруйних змій.
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