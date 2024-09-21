Турист зірвався зі стрімкої скелі та випадково зняв усе на камеру: відео

У Китаї 42-річний турист випадково зняв своє падіння зі скелі у провінції Аньхой. Відео цього інциденту, внаслідок якого китаєць дивом залишився живим, стало вірусним у соцмережах.

Про це повідомляє CNN.

Як видно на опублікованих кадрах, на слизькій після дощу поверхні чоловік послизнувся і почав падати крутим схилом. Все, що відбувається, зафіксувала 360-градусна камера, яку турист взяв із собою у похід та випадково увімкнув.

Також читайте Єдина на планеті річка, що кипить: дослідник приголомшив, приготувавши у воді локшину (відео) Падіння туриста зупинило дерево, що росте на схилі. Незважаючи на драматичність ситуації, він відбувся лише легкими травмами. Відео, опубліковане на китайській платформі Douyin швидко стало вірусним. Його переглянули понад 280 тисяч користувачів, а поділилися ним понад 445 тисяч разів. Коментатори висловлюють шок від побаченого і відзначають, що чоловікові неймовірно пощастило залишитися живим.

“Я залишився практично неушкодженим. Лише невелика подряпина на лівій руці і невеликий поріз на стегні. В іншому зі мною все було гаразд”, - розповів потім чоловік CNN.

Він зізнався, що цей інцидент змусив його ще більше цінувати життя, але не вселив страху.

“Життя насправді коротке, тому треба цінувати щодня. Я не дозволю цьому інциденту зупинити мене. Принаймні це ще більше спонукає мене досліджувати світ”, — сказав китаєць.

Нагадаємо, раніше турист у Бразилії пробрався на "один з найнебезпечніших островів у світі", який суворо заборонений для відвідування через високу концентрацію отруйних змій.

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