Туриста депортували з Балі після відвідин популярного місця: що він утнув

Туристу на Балі анулювали гостьову візу після того, як його спіймали під час відвідування культурного та духовного місця без гіда.

Про це повідомляє New York Post.

Гора Агунг, розташована в окрузі Карангасем, на північному сході Балі, вважається місцем проживання богів. Туристи – місцеві чи іноземці – повинні ходити стежками священного вулкану в супроводі гіда. Однак норвежець був депортований з острова імміграційною службою після того, як не дотримався суворих правил і приписів.

41-річний чоловік піднявся на вулкан без гіда і був змушений покинути країну, вилетівши 20 лютого до Куала-Лумпура. Він мав право перебувати в Індонезії за гостьовою візою до 3 березня після того, як в'їхав до країни 2 лютого. Однак його перебування в країні було припинено за порушення закону, а візу анульовано.

"Іноземний громадянин був затриманий співробітниками Імміграційної служби Сінгараджі на підставі повідомлення від місцевої влади", - сказав Хендра Сетіаван з Імміграційної служби Сінгараджі. "Після отримання повідомлення ми негайно відправили на місце команду і забезпечили безпеку іноземця для подальшого допиту в офісі".

Щоб піднятися на гору Агунг, висота якої 3 031 м, потрібно приблизно п’ять-сім годин. Пішохідні стежки складні й підступні. Щороку чимало туристів травмуються або гинуть на схилі, як правило, коли вони намагаються піднятися на вершини без гіда. Сетіаван закликає туристів, які хочуть здійснити сходження, не робити цього самостійно.

Нагадаємо, п'яний турист затіяв бійку з величезним морським левом. Налякана тварина вискочила з води.

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