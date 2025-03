Туриста побили очевидці після вчинку щодо стародавньої піраміди: що він утнув (фото)

У Мексиці туриста побили після того, як він піднявся на стародавню піраміду, що заборонено.

Про це повідомляє Need To Know.

Тереза Арройо, яка відвідала археологічні розкопки разом зі своїм сином, зазнімкувала вчинок 38-річного німця. Інші туристи, що зібралися внизу, кричали і також знімали його на мобільні телефони.

Охоронець також піднявся на піраміду і спробував піти за некерованим відвідувачем, щоб спустити його на землю. Після того, як чоловік піднявся близько до вершини і досяг рівної землі, він зник з поля зору.

Натовп, який став свідком цих подій, був обурений інцидентом, оскільки підніматися на піраміду заборонено.

У Мексиці побили німецького туриста / Фото: скриншот з відео

Співробітники Національного інституту антропології та історії та Національної гвардії вивели німецького туриста з археологічної зони. Поки вони виводили його з території, десятки туристів накинулися на чоловіка, деякі з них навіть вдарили його. За повідомленням місцевої преси, він отримав удар в чоло, внаслідок чого у нього відкрилася кровотеча.

У Мексиці побили німецького туриста / Фото: скриншот з відео

Інцидент стався 20 березня, коли чоловік піднімався на Ель Кастільйо, розташовану в місті Чичен-Іца, Юкатан. У цей день тут зібралися десятки туристів, оскільки відбувався спуск Пернатого Змія, Кукулькана, що є однією з найочікуваніших подій в історії людства, оскільки вона знаменує прихід весняного рівнодення.

1988 року Чичен-Іцу оголосили об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Від 2008 року на піраміду заборонено підійматися і цей захід спрямований на збереження споруди від знесення, спричиненого туризмом. Це правило діє для захисту історичної та культурної цінності об'єкта.

