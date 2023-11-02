Туриста заарештували у ресторані через неправильний переклад фрукта: що він написав

У Португалії турист випадково спричинив страх перед вибухом, неправильно переклавши місцеве слово "гранат".

Про це пише The Telegraph.

36-річний неназваний російськомовний громадянин Азербайджану намагався замовити фруктовий сік у ресторані у Лісабоні.

Все пішло не так після того, як він спробував перекласти назву фрукта португальською мовою за допомогою перекладача. Потім він написав переклад на серветці та передав його офіціантові.

Він навіть не підозрював, що застосунок випадково видав слово, що означає "граната", через що співробітник, який запанікував, інтерпретував записку як загрозу вибуху і викликав поліцію.

На кадрах із місцевих ЗМІ видно, як п'ять офіцерів наближаються до мандрівника зі зброєю напоготові, коли він лежить на землі. Потім вони надягають наручники та беруть його під варту.

Турист спричинив паніку про бомбу через неправильний переклад / Фото: Correio da Manha

Згодом туриста доправили до місцевої поліцейської дільниці для допиту, після чого його відпустили, оскільки з'ясувалося, що він не має зброї. Влада обшукала його готельний номер, а також перевірила ресторан.

Поліція Лісабона також перевірила свою базу даних та проконсультувалася з антитерористичним підрозділом країни, але їхні пошуки не мали успіху.

Нагадаємо, бізнесмен оплатив 1200 підлеглим та їхнім сім'ям відпочинок у Діснейленді. Раніше магнат подарував своїм співробітникам приватний концерт за участю світових зірок.

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