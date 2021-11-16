Туристи випадково зняли відео, як буйвол, захищаючи стадо, протистоїть величезному носорогу і перемагає

Протистояння між тваринами тривало 4 хвилини.

У заповіднику Карієга, що у Південній Африці, туристи зняли на відео, як 700-кілограмовий буйвол захищає своє стадо від 2,5-тонного носорога. Тварина, попри меншу вагу не відступає та сміливо кидається у бій.

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Про це пише dailymail.co.uk.

31-річний Вейн Ховарт розповів, що він вів групу туристів заповідником Карієга і ті стали свідками протистояння двох гігантських тварин. На відео видно, як 700-кілограмовий капський буйвол протистоїть 2,5-тонному білому носорогу. Навіть коли більша тварина штовхає його, буйвол сміливо стоїть та не відступає, захищаючи своє стадо. Водночас інші буйволи стали довкола тварин та повільно підходять до епіцентру бою. Після цього носоріг повільно відступає.

Daily Mail

Вейн Ховарт вважає, що конфлікт між тваринами міг статись через те, що самка носорога із потомством та самцем йшли мимо стада буйволів. Тоді хтось із менших тварин міг випадково зачепити самку або потомство, а тому носоріг кинувся їх захищати.

"Бій тривав майже 4 хвилини, проте ніхто із тварин не отримав серйозних травм. Носоріг відступив, бо його могли злякати інші члени стада буйволів", - каже Ховарт.

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