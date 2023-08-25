Туристи зустріли у горах голого "чоловіка-вовка" зі списом: "Як людина кам'яної доби" (фото)

За їхніми словами, він мав вигляд людини кам'яної доби з підручника історії.

Мандрівники зробили фотографію загадкової оголеної "людини-вовка", яка, на думку чиновників, жила в дикій природі не менше 5 років, коли вони подорожували німецькими горами Гарц.

Про це пише Bild.

Джина Вайс та її друг Тобі помітили чоловіка, який сидів на камені і тримав у руках спис.

31-річна Вайс розповіла, що випадкова зустріч тривала близько 10 хвилин, коли вони досліджували ліс неподалік Бланкенбурга, приблизно за 240 км від Берліна.

"Людина-вовк" у горах Німеччини / Фото: bild.de

"Коли ми дісталися піщаних печер, ми побачили людину-вовка. Він стояв високо на одній із печер і тримав у руці довгу дерев'яну палицю, схожу на спис", - розповіла вона.

За оцінками Вайс, цьому чоловікові було близько 40 років, і, за її словами, він мав такий вигляд, ніби був вихідцем із доісторичної доби.

"Він не зводив із нас очей, нічого не говорив. Він був брудним, як людина кам'яної доби з підручника історії", — розповіла вона.

"Людина-вовк" у горах Німеччини / Фото: bild.de

Як йдеться у Times, в березні владі зателефонував стурбований турист із проханням про допомогу і сказав: "Тут парком бігає людина-вовк", а також розповів, що навколо фігури з'являлися незрозумілі вогняні стріли.

Однак співробітники служби екстреної допомоги не змогли знайти "людину-вовка", коли прибули на місце для розслідування. Члени пожежної команди Бланкенбурга також повідомили, що бачили людину, яка блукає лісом, але втекла. Співробітники служби екстреної допомоги пояснили, що їхнє занепокоєння більше пов'язане з тим, що людина живе в лісі і може викликати руйнівну лісову пожежу, ніж із легендою про "людину-вовка", яка переслідує туристів у дикій природі.

"Хтось явно знає, як жити на вулиці та пристосовуватися до зміни пір року", - сказав керівник пожежної команди Бланкенбурга Александр Бек.

Гірський масив Гарц, розташований на півночі Німеччини, простягається на 110 км до німецьких земель Саксонія-Анхальт і Нідерсаксен, а його найвищою вершиною є Брокен, що височіє над ландшафтом на висоті понад 1127 м, згідно з веб-сайтом парку.

Цей регіон відомий своїм лабіринтним ландшафтом та густою рослинністю, яка різниться на всій території.

Жахливі легенди та міфи про дивні та потойбічні істоти, що ховаються у великих гірських хребтах та дикій місцевості, не є чимось новим для німецьких народних казок та байок. Третина країни вкрита густими лісами, а ліси регіону Гарц сповнені переказів, зосереджених на відьмах, стародавніх культах і диявольських звірах, що блукають у тіні.

Нагадаємо, у Бразилії чоловік боровся голими руками з ягуаром, захищаючи племінників. Він розповів, як йому дивом вдалося вижити.

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