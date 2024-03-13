Туристів попередили про дивакуватий закон у Таїланді: можна сісти за ґрати на 10 років

Туристів попередили, що їм загрожує до 10 років ув'язнення за невинну, на перший погляд, річ під час відпочинку у Таїланді.

Так, якщо вас спіймають зі 120 гральними картами, влада може притягнути вас до відповідальності, пише The Sun.

Відомий як "Закон про гральні карти", який діє від 1935 року, забороняє мати понад 120 гральних карт. У ньому йдеться, що якщо ваша колода карт, що перевищує подвійний розмір, не була зареєстрована в державному департаменті, вам загрожує до 10 років за ґратами.

У Таїланді діє суворе антигемблінгове законодавство, майже всі форми азартних ігор заборонені як засіб боротьби з корупцією та злочинністю.

Гевін Лапідус, директор туристичного агентства eShores, сказав: "Дуже важливо, щоб мандрівники були обізнані з місцевими законами та звичаями, оскільки правила в країнах призначення можуть сильно відрізнятися від їхніх власних. Хоча деякі закони в різних країнах світу можуть здатися нам дивними, дуже важливо перевіряти кожну країну призначення перед поїздкою. У деяких країнах часто існують обмеження на ліки, які можна ввозити до країни, унікальні правила водіння, різні вказівки щодо гендеру та сексуальності, а також безліч інших місцевих правил. Дві найважливіші речі – це провести дослідження заздалегідь і поважати місцеві закони та звичаї".

2016 року в тайському курортному місті Паттая заарештували групу літніх гравців у бридж. 32 іноземців упіймали під час рейду по боротьбі з азартними іграми, коли вони грали незареєстрованими картами.

Нагадаємо, туристи італійського міста Верона вкотре протерли дірку у грудях статуї Джульєтти. За повір'ям, це приносить успіх у коханні.

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