Туристка заплатила у супермаркеті, використовуючи лише свою долоню: що відомо про нову технологію

Туристка, яка відвідала Китай, змогла заплатити за свій напій, просто використовуючи долоню.

Про це пише The Sun.

У відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як Маріна Гуаранья робить покупки в продуктовому магазині, а потім прикладає руку до безконтактного сканера, як це робиться з кредитною карткою.

Інфлюєнсерка TikTok не могла повірити своїм очам, коли вона продовжувала платити руками в іншому автоматі, кажучи, що "Китай в 3050 році".

Шокована бразилійка написала своїм підписникам: "Тут, у Китаї, немає значення, якщо ви забули вдома свою картку, мобільний телефон або гаманець. Ви просто платите за все долонею. Хіба це не дивовижно?".

@marinaguaragna como funciona pagamento com a palma da mão na China ♬ som original - marina guaragna

Інструмент, який широко доступний лише в Китаї, був розроблений компанією Tencent, тією ж компанією, що відповідає за застосунок для обміну повідомленнями WeChat.

Технологія під назвою Weixin Palm Payment доступна в південній частині країни. Моторошна машина використовує інфрачервоні камери для аналізу біометричних даних і вен на руці кожної людини.

Туристка заплатила у супермаркеті долонею / Фото: скриншот з відео

Туристи, які наважуються скористатися долонею, повинні зареєструватися в одному з тотемів компанії. Перед тим, як відсканувати руку, вас попросять надати низку ультраособистої інформації, про яку ви можете знати, а можете і не знати, як і де вона зберігатиметься. Це ваше ім'я, номер телефону, номер паспорта, активний обліковий запис у застосунку WeChat Pay та прив'язана кредитна або дебетова картка.

Туристка заплатила у супермаркеті долонею / Фото: скриншот з відео

Технології в Китаї стрімко розвиваються, але це часто спричиняє занепокоєння щодо приватності та урядового нагляду. Орвеллівська інфраструктура нагляду в Пекіні має на меті підтримувати соціальний порядок і контроль, але вона також суттєво обмежує особисте життя і свободу. Китайський уряд використовує всеосяжну і складну мережу спостереження, серед якої камери розпізнавання обличчя, інтернет-моніторинг і системи збору даних. Ця технологія поширена в громадських місцях, транспортних системах і навіть у приватних компаніях, що ускладнює уникнення стеження за окремими особами. Технологія розпізнавання обличчя широко використовується для відстеження та ідентифікації осіб у режимі реального часу. Камери, оснащені цією технологією, широко розповсюджені, вони фіксують зображення і порівнюють їх з великою базою даних фотографій громадян. Ця система може відстежувати пересування і діяльність людей, створюючи відчуття постійного нагляду.

Діяльність в Інтернеті також ретельно контролюється в Китаї, оскільки уряд використовує "Великий брандмауер" – поєднання законодавчих заходів і технологій – для регулювання Інтернету всередині країни. Він блокує доступ до багатьох іноземних веб-сайтів і сервісів, а також відстежує внутрішній Інтернет-трафік для контролю інформації та придушення інакомислення.

Платформи соціальних мереж і застосунки для обміну повідомленнями зобов'язані відповідати державним нормам, що дозволяє владі відстежувати і зберігати комунікації.

Система соціальних кредитів – ще один інструмент, який спричиняє занепокоєння щодо приватності. Вона оцінює громадян на основі їхньої поведінки та дотримання соціальних норм. Такі дії, як порушення правил дорожнього руху, поведінка в Інтернеті та фінансові транзакції, можуть впливати на оцінку людини, що впливає на її доступ до таких послуг, як позики, подорожі та можливості працевлаштування.

Ця система заохочує дотримання норм і перешкоджає інакомисленню, створюючи відчуття, що за людиною постійно стежать і судять. Це сталося після того, як у Китаї встановили таймери в туалетах, які показували, скільки часу люди перебувають у вбиральні. Вірусне відео, поширене на різних китайських сайтах новин і в соціальних мережах, показує набір таймерів, встановлених над рядом туалетних кабін у жіночій вбиральні на об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Кожна кабінка має власний цифровий таймер. Коли кабінка порожня, на піксельному світлодіодному екрані відображається слово "порожньо" зеленим кольором. Якщо кабінка використовується, на ньому відображається кількість хвилин і секунд, протягом яких двері були заблоковані.

Нагадаємо, інноваційний пластир для горла може допомогти говорити людям без голосових зв'язок. 7,2-грамовий пластир перетворює рухи м'язів у мову.

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