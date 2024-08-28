Туристка заскочила працівника готелю, який нюхав і крав її трусики – фото

Мама з Великої Британії, яка подорожувала зі своїм 11-річним сином, була шокована, коли виявила, що працівник готелю прокрався до їхньої кімнати, обнюхав і вкрав її спідню білизну.

Про це повідомляє New York Post.

Жах почався для Рари Армстронг, коли вона відпочивала з сім'єю в травні в готелі Ambassador Playa II в Бенідормі, Іспанія. Саме тоді співробітник готелю знайшов її на сайті OnlyFans, використовуючи інформацію про бронювання.

39-річна жінка заявила, що почувалася "ображеною", коли "дуже доброзичливий" чоловік "недоречно" попросив її номер телефону і запросив на каву. Коли вона відмовилася, сказавши, що її супроводжує син, він навіть сказав, що хлопчик може піти з нею. Вона сказала "ні", але він наполягав, просячи її номер телефону.

"Я відповіла: "Ні", і мені стало дуже незручно", - згадувала Армстронг в інтерв'ю Kennedy News. "Він просто не відпускав мене. Я сказала: "У мене є хлопець", щоб він залишив мене в спокої".

Листування туристки та працівника готелю / Фото: Kennedy News and Media

Через декілька годин вона виявила, що працівник, який заявив, що вона занадто "сексуальна", щоб встояти, підписався на її сторінку OnlyFans, і це її "трохи налякало".

"Він писав мені повідомлення на OnlyFans і казав: "О, я не можу повірити, що ти в Іспанії". Спершу я не зрозуміла, що це був він", - пояснила вона. "Я запитала: "О, ти бачив мене в аеропорту чи ще десь?", а він відповів: "Так, ти в готелі, де я працюю", і я подумала: "О, Боже мій". Він шукав мене в Інтернеті".

Рара Армстронг / Фото: Kennedy News and Media

Він також сказав їй, що вона занадто "сексуальна", щоб чинити опір, після того, як вона зробила йому зауваження за непрофесійну поведінку.

Хоча Армстронг не подала офіційної скарги, щоб не зіпсувати перший день відпустки, вона недвозначно попросила його залишити її в спокої, що він і зробив – до останнього дня подорожі.

За її словами, в останній день їхнього п'ятиденного перебування працівник готелю зайшов до їхньої кімнати, коли їх не було, і залишив пляшку просекко на знак перепрошення – жест, який змусив Армстронг почуватися неспокійно.

Вона вирішила налаштувати iPad свого сина так, щоб він був камерою до дверей, і зробити запис, перш ніж вони знову підуть кудись увечері.

Рара Армстронг / Фото: Kennedy News and Media

Буквально через 15 хвилин на камеру потрапив "сюрреалістичний" момент. Видно, як працівник заходить до кімнати і риється в тому, що, за словами Армстронг, було її сумкою для брудної білизни, витягує стринги, обнюхує їх і ховає до задньої кишені.

"Він понюхав їх декілька разів. Він продовжував нишпорити; я не знаю, що він шукав. Коли він виходив, він знову понюхав їх і поклав до задньої кишені", - пригадала вона. "Це було божевілля. Я не очікувала на щось подібне".

Працівник готелю нюхав і вкрав білизну туристки / Фото: Kennedy News and Media

Армстронг розповіла, що після пережитого вона почувалася "жахливо", "по-справжньому зґвалтованою" і "наляканою".

"Я подумала: "Якби я була одна, чи прийшов би він, коли я спала?".

Працівник готелю нюхав і вкрав білизну туристки / Фото: Kennedy News and Media

Турагентство перепросило Армстронг і повідомило, що співробітника звільнили наступного ранку після того, як вона повідомила про інцидент.

"Нам дуже шкода чути про те, що сталося з пані Армстронг під час відпустки", - заявив представник LoveHolidays. "На жаль, нам не повідомили про інцидент, коли вона була у відпустці, тому ми не змогли надати їй підтримку або пораду щодо написання заяви до поліції під час її перебування в країні. Ми повністю розслідували проблему з готелем і впевнені, що були вжиті відповідні заходи, щоб гарантувати, що це не повториться".

Працівник готелю нюхав і вкрав білизну туристки / Фото: Kennedy News and Media

Але Армстронг почувалася як між молотом і ковадлом. "Це мене дуже роздратувало, тому що я думала, що повинна була одразу повідомити про його поведінку в перший же день", - сказала вона. "Я просто не хотіла псувати відпустку, адже ми щойно приїхали, і сподівалася, що якщо я скажу йому залишити мене в спокої, він це зробить, але, очевидно, ситуація загострилася".

Працівник готелю нюхав і вкрав білизну туристки / Фото: Kennedy News and Media

Однак, як повідомляється, готель відмовився від будь-якої компенсації, оскільки вона повідомила про це лише після того, як виїхала. Армстронг стверджує, що у неї не було часу звернутися до поліції, оскільки це сталося в останній день, а їй потрібно було встигнути на рейс, щоб повернутися додому.

"У готелі кажуть, що вони сказали мені зателефонувати до поліції, а я відмовилася, що є повною брехнею. Вони фактично сказали мені не показувати відео нікому", - стверджує Армстронг.

Готель Ambassador Hotel Playa II відмовився від коментарів.

Тепер вона хоче застерегти інших жінок, щоб уникнути "справжнього жахіття", негайно повідомляючи готель про "привидів" і навіть встановлювати камери, як це зробила вона, якщо у них є якісь підозри про неправомірні дії.

Нагадаємо, покоївка шокувала переліком речей, які радить ніколи не використовувати або торкатися в готелі. Вона поділилася власним досвідом.

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