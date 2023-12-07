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Туристка зробила тату арабською, але не знала переклад: що вона набила (відео)

Туристка зробила тату арабською, але не знала переклад: що вона набила (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1743
Час на прочитання
1 хв
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Туристка зробила тату арабською, але не знала переклад: що вона набила (відео)

Тату арабською мовою / Фото: скриншот з відео

Їй просто сподобався красивий напис.

Туристку висміяли через переклад її нового татуювання арабською мовою.

Дівчина, яка вже відвідала 33 країни, поїхала на відпочинок до Марокко. Там Кейт побачила красивий напис і саме його вирішила набити на своїй руці.

Відповідне відео вона розмістила у TikTok з підписом: "POV: Ви робите однакові татуювання в Марокко з людьми, яких зустріли в хостелі 10 днів тому".

Потім у кліпі показано, як хтось використовує функцію камери Google Translate, яка перекладає її арабське татуювання як "майонез".

@caitdelphine If you havent stayed in a hostel, you definitely should! #hostellife #hostelworld #solofemaletraveler #backpacking #morocco #traveltattoos ♬ Bim Bom - João GIlberto

У коментарях юзери не стрималися та почали жартувати:

  • Ти ніколи більше не забудеш купити це у магазині. Особистий постійний список покупок
  • На іншій руці має бути "кетчуп"
  • Я говорю арабською. Так, це дійсно майонез

Представники Google також не оминули публікацію: "Справжня дружба - це майонез".

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Дата публікації
Перегляди
1743
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