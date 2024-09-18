Туристку, яка продала все заради трирічного круїзу, вигнали з корабля через її SMS у WhatsApp

Жінка, яка продала все, щоб вирушити у навколосвітню подорож вартістю 350 000 доларів, заявила, що їй заборонили перебувати на кораблі після витоку її приватних повідомлень у WhatsApp.

Про це пише The Telegraph.

Дженні Фенікс, розлучена мама двох дітей зі штату Флорида, США, є однією з тих пасажирів, чия трирічна подорож Європою, Азією та Америкою була зірвана через серйозні затримки.

Не маючи змоги розкошувати під тропічним сонцем, люди на борту злощасного лайнера Villa Vie Odyssey навіть звернулися до пігулок вітаміну D в очікуванні нової дати відплиття після того, як вони застрягли в Белфасті на три місяці.

68-річна Фенікс продала своє майно, щоб долучитися до подорожі всього життя, і планувала зупинитися в Маямі дорогою, щоб забрати речі для решти круїзу. Але на тлі постійних затримок вона повідомила іншим пасажирам у групі WhatsApp, що корабель більше не пришвартовуватиметься в Маямі.

Дженні Фенікс / Фото: Facebook

Вона також висловила своє занепокоєння, що ремонтні роботи на величезному кораблі можуть тривати навіть після того, як він відпливе з Белфаста, і що їй доведеться користуватися тимчасовою каютою, оскільки заброньовану нею каюту все ще використовує екіпаж.

Ці повідомлення, очевидно, потрапили до власників Villa Vie Residences, які керують кораблем. Потім вони повідомили їй, що її контракт на рейс був скасований через "поведінку, що впливає на моральний стан суспільства".

Головна операційна директорка Кеті Віллальба сказала їй: "Ми отримали понад десяток офіційних скарг від мешканців щодо ваших постійних нарікань і негативу. Така поведінка суттєво вплинула на моральний дух і самопочуття інших пасажирів. Враховуючи переважну більшість відгуків, ми повинні розірвати ваш контракт назавжди, щоб зберегти добробут і задоволення нашої громади", - написала Кеті.

Фенікс була приголомшена повідомленням: "Я ніколи не була грубою або неповажною і ніколи не брала участі в особистих нападках. Це були приватні розмови – я нічого не публікувала в соціальних мережах".

Вона додала, що вона не єдина засмучена, оскільки перший рейс постійно відкладається. "Розчарування серед мешканців зростало з кожною затримкою", - сказала Фенікс. "Я, як правило, була однією з найбільш відвертих у постановці важливих запитань. Багато хто з мешканців приватно дякував мені за те, що я відстоювала інтереси всієї групи".

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Пасажири, деякі з яких продали свої будинки, щоб вирушити в подорож, раніше розповідали про свою боротьбу під час стоянки корабля в Белфасті.

Фенікс пов'язала всі свої плани з цим трирічним круїзом після того, як інший проєкт житлових кораблів, Life at Sea, що базується у Флориді, збанкрутував і заборгував їй 30 000 доларів. Вона чекала, поки Villa Vie викупить колишнє судно Fred. Olsen корабель Braemar, перш ніж зареєструватися.

Потім Фенікс внесла початковий депозит за кругосвітню подорож і планувала вирішити на борту, чи витратити від 120 000 до 338 000 доларів за каюту, чи долучитися до програми компанії "Нескінченний горизонт", яка дозволяє пасажирам здійснювати круїзи до кінця життя, починаючи від 300 000 доларів.

У травні вона прилетіла до Саутгемптона, Англія, щоб вирушити у подорож до 425 пунктів призначення у 147 країнах світу.

"Нас повідомили про одну невелику затримку, але нічого не здавалося критичним, і, звичайно, плани подорожі та бронювання готелів були зроблені за декілька місяців до цього", - сказала вона.

Але потім круїзна компанія оголосила, що переносить відправлення корабля до Белфасту на 30 травня, а під час сухого доку на суднобудівній верфі Harland & Wolff, яка сумно відома тим, що побудувала приречений на загибель корабель "Титанік", було виявлено ще більше проблем.

Через те, що судно простоювало чотири роки під час пандемії, термін дії його сертифікатів закінчився, і замість того, щоб просто поновити їх, Villa Vie довелося починати все з нуля.

Генеральний директор Майк Петтерсон пояснив CNN, що проблеми виникли, коли DNV – компанія, що проводить сертифікацію – попросила документацію про минулі ремонти судна, яку Fred. Olsen не надав.

Він стверджував, що інші роботи були рекомендовані в минулому, але так і не були виконані – зокрема заміна підшипника, без якого DNV не дозволить Villa Vie вийти в море, навіть попри те, що судно неодноразово проходило ресертифікацію від моменту першої рекомендації 2003 року.

А оскільки Villa Vie не має документації про ремонт двигуна, проведений 2007 року, довелося провести новий ремонт і задокументувати його.

На тлі цих ремонтних робіт пасажири, які чекали на рейс, застрягли в Белфасті, в той час як Фенікс нещодавно повернулася до рідного штату, долучившись до останнього етапу іншого кругосвітнього круїзу – чотиримісячної подорожі на лайнері Serenade of the Seas компанії Royal Caribbean.

Вона сказала, що її депозит за Odyssey був частково повернутий, але вона все ще намагається зрозуміти, що сталося.

"Я не можу навіть почати пояснювати емоційне спустошення і фізичні втрати, яких це завдало мені", - сказала жінка. "Минули тижні, перш ніж я змогла спокійно говорити про цю ситуацію і навіть пояснити її своїм дітям. Мені досі дуже важко про це говорити, адже я мріяла про те саме, про що мріяли всі інші на тому кораблі, а вони забрали її у мене, здавалося б, без жодних роздумів. Мені доведеться залишитися з донькою, поки я не вигадаю абсолютно новий план для свого життя".

Але Петтерсон сказав, що Фенікс "порушила багато умов і підписала угоду про нерозголошення".

"Резиденти-засновники проголосували за те, щоб підтримати її відсторонення, і ми плануємо поважати це рішення", - сказав він. "Нам більше немає чого коментувати щодо суперечки, яка триває".

Інші резиденти мають намір вирушити в плавання вже наступного тижня після того, як Odyssey успішно пройшов ходові випробування. Петтерсон сказав в інтерв'ю CNN, що компанія отримала "декілька зауважень" щодо "коригувань", які необхідно внести, зокрема щодо навчання персоналу, але ці питання не перешкоджатимуть сертифікації та виходу судна в море.

"Будь-які питання, що залишилися, будуть вирішені протягом вихідних", - сказав він, зазначивши, що останнім етапом є отримання дозволу берегової охорони, що, як він сподівається, станеться найближчими днями.

Тим часом, компанія оголосила, що припиняє щомісячну оплату рахунків за готель у розмірі 500 000 доларів, заявивши, що ці витрати стають "непідйомними" після того, як за чотири місяці було витрачено понад два мільйона доларів. За словами Петтерсона, резиденти отримають компенсацію у вигляді бортового кредиту в розмірі до 198 доларів щодня.

Нагадаємо, лайнер для нудистів вирушить у великий круїз. Стали відомі правила "голого раю".

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