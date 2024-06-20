Туристку затримали в аеропорту, бо вона везла у сумці власне серце: як жінка це пояснила

Туристку затримали в аеропорту, бо вона везла у сумці власне серце. Жінка зазначила, що їй пересадили донорський орган, а своє серце вона хотіла забрати з собою.

Про це пише The Mirror.

30-річній Джессіці Меннінг прийшла в голову незвичайна ідея. Її багаж насторожив охоронців аеропорту, тому вони вирішили ретельно перевірити його. Усередині вони знайшли людське серце, герметично загорнуте в пластикову коробку. Як виявилося, воно належало туристці. Вона везла його з собою, оскільки переїжджала з Нової Зеландії до Австралії.

Поліцейські, які побачили серце у валізі, були вражені і затримали жінку. Вона поділилася своєю історією в соціальних мережах і описала, як проходив огляд. Пояснення зайняли близько години. Джессіка розповіла, що народилася з шістьма вадами серця і за ці роки перенесла понад 200 операцій. Її пересадили нове серце, але своє вона хотіла залишити його з собою після того, як змінила місце проживання.

Початково дефектний орган жінки потрапив до науки. Через кілька місяців їй сказали, що він більше не потрібен, і вона забрала його назад. Після пояснень жінку відпустили та віддали їй орган.

Нагадаємо, літак здійснив вимушену посадку через дивну поведінку пасажира.

Читайте також: