Туристу загрожує 20 років в'язниці в Дубаї за секс з дівчиною на канікулах (фото)

Сім'я британського підлітка, якому загрожує до 20 років ув'язнення у тюрмі Дубая, звернулася до міністра закордонних справ з проханням допомогти йому повернутися додому.

Про це повідомляє LADbible.

За даними правозахисної групи "Затримані в Дубаї", 18-річний Маркус Факана з Тоттенхема 26 серпня поїхав до близькосхідного міста на відпочинок з батьками.

Там він закрутив роман із лондонською дівчиною, яка також була там. Маркус розповів правозахисній групі, що вони "чудово провели час разом", і він розповів батькам про їхні стосунки, але вона не могла розповісти своїм, "тому що вони були суворі".

"Їй довелося зустрічатися зі мною, не кажучи їм, що вона зустрічається з хлопцем", - пояснив Маркус. "Коли вона поїхала, я не міг дочекатися, коли повернуся додому, щоб побачити її знову. Аж раптом у двері нашого готелю постукала поліція. Вони сказали, що забирають мене на допит, але не сказали, навіщо. Я не міг собі уявити, за що. Я був наляканий, і мої батьки були налякані".

На момент початку стосунків дівчині було 17 років, і хоча Дубай нещодавно зробив секс поза шлюбом легальним для туристів, обом людям має бути щонайменше 18 років.

Відтоді дівчині вже виповнилося 18, але Маркусу розповіли, що її матір повідомила про їхні стосунки владі Дубаю після того, як їхня сім'я повернулася до Лондона. Жінка могла не знати, що потенційно засуджує Маркуса до 20 років ув'язнення.

Маркус Факана

Після того, як поліція прибула до його готельного номеру, 18-річного хлопця три дні утримували у відділку поліції Аль-Барша, і протягом цього часу йому не дозволяли зв'язуватися з батьками або телефонувати кому-небудь.

Маркус досі перебуває в Дубаї, і йому загрожує до 20 років за ґратами, що спонукало його родину звернутися до міністра закордонних справ Девіда Ламмі з проханням допомогти йому повернутися до Великої Британії, в той час як вони витрачають багато грошей, щоб забезпечити його житлом там.

Він сказав: "Я живу в Airbnb, що обходиться моїй сім'ї у 2 000 фунтів стерлінгів на місяць. Вони скромно заробляють на життя, моя мама прибиральниця, а тато працює на складі. Вони відкладали гроші на цю одноразову відпустку і тепер витратили всі свої заощадження. Поліція зажадала 10 000 дирхамів для застави, що, як мені сказали, ненормально, а витрати зростають. Я тут зовсім один. Я молюся, щоб це жахіття закінчилося і я був вдома на Різдво".

Нагадаємо, в Україні засудили чоловіка, бо він займався сексом і лаявся. На засідання суду чоловік не прийшов.

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