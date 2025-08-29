Турист налив пиво слону у Кенії і спричинив міжнародний скандал: подробиці (фото)

Слон / © Unsplash

Реклама

Іспанець опублікував ролик, де наливає пиво слону у хобот у природному заповіднику Ol Jogi. Соцмережі вибухнули критикою, відео було видалено, а місцеві органи розпочали розслідування.

Про йе пише ВВС.

Відео швидко стало вірусним, зібравши сотні обурених коментарів. Дехто закликав депортувати чоловіка, інші вимагали посилити контроль за поведінкою туристів у природоохоронних зонах. Після цього ролик було видалено, але обурення залишилося.

Реклама

Чоловік під час зйомки порушив правила безпеки — відвідувачам заборонено наближатися до слонів. Працівники заповідника Ol Jogi заявили, що інцидент передадуть відповідним органам.

Слон, якому налили в хобот пиво / © BBC

«Цього ніколи не мало статися. Ми займаємося охороною природи і не можемо цього допустити. Ми навіть не дозволяємо людям наближатися до слонів», — сказав співробітник на імʼя Френк.

Біологиня Вінні Кіру назвала поведінку туриста «прикрою», оскільки вона створює небезпеку для життя слона та самого чоловіка. Вона наголосила, що 95% слонів у Кенії є дикими, і неприпустимо поширювати в соцмережах відео, які створюють враження, що тварин можна підгодовувати та наближатися до них.

Слон, що отримав пиво, має великі розміри, довгі бивні, один із яких пошкоджений — його легко впізнати. Це Бупу, врятований під час масового відстрілу слонів у Зімбабве у 1989 році та перевезений у заповідник Ol Jogi у віці восьми років. Сьогодні він є частиною програми реабілітації осиротілих слонів і повернення їх у дику природу.

Реклама

Цей інцидент стався менш ніж за тиждень після того, як туристів зняли під час блокування міграції антилоп гну в заповіднику Масай-Мара. Відвідувачі вискакували з автомобілів і змушували тварин заходити у воду, повну крокодилів, що викликало обурення і підкреслило проблеми з дотриманням правил у парках.

Нагадаємо, ресторан високого класу в Шанхаї, Китай, привернув значну увагу завдяки тому, що представив «автентичні» страви з тропічних лісів, серед яких десерт, виготовлений з переробленого слонячого гною.

Під час трапези відвідувачам пропонують різноманітні нетрадиційні страви. Одна з них вимагає від гостей злизування меду та пилку з кубиків льоду.

Інша страва демонструє миску з «чорним слизом», ретельно виготовленим для відтворення різкого запаху паразитичної квітки раффлезії, сумнозвісної своїм неприємним запахом, тоді як офіціант пояснює, що він нагадує запах плоті, що гниє.

Реклама

Трапеза досягає свого апогею десертом під назвою «Квіти, вставлені в слоновий гній». У цій страві «креативно» використана основа зі слонячого гною, що імітує хрусткі крихти, прикрашена трав’яними парфумами, фруктовим джемом, квітковим пилком і медовим сорбетом.