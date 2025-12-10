Іспанія / © Associated Press

Мандрівник, який об’їхав понад 140 країн, визнає: є лише одна держава, куди його щороку тягне знову — Іспанія. Кріс Д. Браун уже 15 років поспіль повертається сюди за улюбленою кухнею, багатою історією, яскравими фестивалями та атмосферою, яку, за його словами, важко знайти будь-де у світі.

Про це турист розповів в публікації для Business Insider.

Найбільше мандрівника вражає Севілья — місто, де, за його словами, неможливо не закохатися у поєднання людей, вуличного мистецтва та історичної архітектури. Не дивно, що Севілью наразі визнають одним із найкращих міст для життя в Іспанії.

Ще одна причина його щорічних подорожей — іспанська кухня. Браун особливо виділяє пінчоси з Країни Басків, серед яких його улюблені — хільди: маленькі шпажки з оливок, анчоусів і перцю. Він також радить скуштувати перець Падрон та пиво Alhambra 1925.

Однак гастрономія — лише частина того, що приваблює його знову й знову. Іспанія, за словами мандрівника, — це країна, де культура та мистецтво відчуваються на кожному кроці. Серед місць, що справили на нього найбільше враження, — Альгамбра у Гранаді та її знаменитий Патіо Левів.

Браун підкреслює, що не менш цікаві й інші культурні центри країни. Барселона пропонує Саграду Фамілію, парк Гуель та музей Пікассо, а Мадрид — музей Прадо, Королівський палац та десятки інших галерей.

Ще одна причина повертатися — фестивалі. Улюбленим Браун називає Кінський ярмарок у Херес-де-ла-Фронтера, де поєднуються традиційні танці, кінні шоу та святкова кухня. Не менш вражає його й Лас-Фальяс у Валенсії, коли сотні фігур зі шпону та пап’є-маше спалюють у фіналі свята.

За словами мандрівника, Іспанія також вирізняється зручним транспортом: Мадрид, Барселона, Валенсія та Севілья мають розвинені мережі метро, автобусів та міжміських поїздів, а подорожі країною — максимально прості та комфортні.

Браун зізнається: попри десятки подорожей Іспанією, він щоразу знаходить щось нове і вже чекає наступної поїздки. Особливо — на завершення будівництва Саграда Фамілія, яке мають завершити наступного року після 140 років робіт.

