Турист вижив після семи днів дрейфу в морі: харчувався крабами та страждав на галюцинації

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39-річний турист із Китаю дивом вижив після того, як сім днів провів у відкритому морі.

Про це пише SCMP.

Щоб не померти від голоду, чоловік їв сирих крабів, а через тривале перебування під палючим сонцем дістав серйозні ушкодження шкіри та почав страждати на галюцинації.

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На початку червня чоловіка на прізвище Цін врятували двоє рибалок із повіту Ченмай у південній китайській провінції Хайнань. До цього він пережив тиждень справжньої боротьби за життя у відкритому морі.

За словами самого Ціна, його випробування розпочалося 27 травня. Того дня він прогулювався пляжем у Хайкоу — адміністративному центрі провінції Хайнань. Раптово сильні хвилі затягнули його у воду та понесли від берега.

Чоловік, який прибув на острів як турист із Гуансі-Чжуанського автономного району, раніше ніколи не плавав у морі. Крім того, при ньому не було жодного рятувального спорядження.

Опинившись далеко від берега, Цін втратив можливість викликати допомогу, оскільки загубив мобільний телефон. Щоб полегшити собі перебування у воді, він позбувся зайвих речей — зняв штани, взуття, годинник і навіть обручку.

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Наступного дня чоловікові пощастило натрапити на буй. Він виліз на нього та використовував як єдину опору протягом наступних днів, аж до моменту порятунку.

На третю добу дрейфу Цін зрозумів, що перебуває у протоці Цюнчжоу, яка розділяє острів Хайнань і півострів Лейчжоу в провінції Гуандун. Про це свідчила велика кількість поромів, які проходили повз. Попри це, жодне судно не помітило чоловіка.

Найважчими для нього стали четвертий і п’ятий дні перебування в морі.

Через нестерпний голод Цін був змушений харчуватися сирими крабами. Загалом він з’їв близько 80 невеликих крабів, щоб підтримувати сили. Згодом у нього почалися галюцинації.

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На сьомий день знесиленого чоловіка помітили двоє місцевих рибалок із повіту Ченмай.

Коли вони простягнули йому дерев’яну палицю, щоб допомогти перебратися на човен, Цін, перебуваючи в стані марення, вирішив, що торкається дверної рами власного будинку, а друзі запрошують його на вечерю.

«Оскільки ти тепер з нами, будь певен, що ти не помреш», — сказали рибалки Ціну.

Його рятівниками виявилися Чжен Шичжун і Фу Тінсан. Вони допомогли чоловікові змити морську сіль із тіла та переодягнутися в сухий одяг.

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Порятунок туриста / © скриншот

Під час огляду рибалки помітили численні рани на його тілі. Через тривале перебування під сонцем вони перетворилися на гнійні виразки. Чоловікові дали води та весь час підтримували з ним розмову дорогою до берега, щоб він не знепритомнів.

Одразу після повернення на сушу Ціна госпіталізували до лікарні.

«Коли я був у морі, я казав собі, що не можу померти в невідомості», — цитують слова Ціна журналісти. «Коли я одужаю, я обов’язково відвідаю своїх двох братів і подякую їм за те, що врятували мене», — додав він, маючи на увазі Чженга та Фу.

Лікар Народної лікарні округу Ченмай Чен Бої повідомив, що після лікування у відділенні інтенсивної терапії пацієнта перевели до звичайної палати. Наразі його стан стабільний.

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«Під час госпіталізації у нього було сильне зневоднення, а значна частина шкіри була уражена гнійними виразками», — розповів Чен.

Цін / © скриншот

За словами медика, обстеження також виявило запалення органів травлення.

«Обстеження показало, що у нього було запалення органів травлення. Ймовірно, це сталося через те, що він з’їв сирих крабів», — сказав Чень. «Але якби він не з’їв цих крабів, він, можливо, втратив би життя».

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