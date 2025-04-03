Турист з українським корінням залишив кока-колу для найізольованішого племені: його заарештували

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Американського туриста заарештували за те, що він нібито вирушив на віддалений острів в Індійському океані і залишив бляшанку кока-коли для найбільш ізольованого племені у світі.

Про це повідомляє Daily Star.

Михайла Полякова звинувачують у тому, що він без дозволу відвідав острів Північний Сентінел і залишив там напій і кокосовий горіх як «підношення» племені.

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24-річний чоловік, батько якого має українське походження, прибув до Порт-Блера, столиці Андаманських і Нікобарських островів, 26 березня, а через три дні вирушив на заборонений острів.

29 березня він здійснив 38-кілометрову подорож від пляжу Курма Дера до острова на саморобному човні, озброєний біноклем і свистком.

Він досяг північно-східного берега близько 10-ї ранку і почав подавати сигнали, щоб привернути увагу ізольованого племені. Провівши близько години на своєму надувному човні, Поляков неодноразово свистів у свисток, але не отримав жодної відповіді.

Острів Північний Сентінел / © Getty Images

Тоді він вирішив висадитися на острів на п’ять хвилин, під час яких записав відео, зібрав зразки і залишив бляшанку кока-коли і кокосовий горіх як подарунки для племені сентінелес. Його дії спричинили тривогу, оскільки острів’яни відомі своєю ворожістю до чужинців, а наближення до них суворо заборонено індійською владою.

Плем’я сентінельців, що мешкає на острові Північний Сентінел, вважається однією з найбільш ізольованих і вразливих груп у світі. Вони мають історію агресії щодо тих, хто намагається вступити з ними в контакт, а індійський уряд вже давно заборонив відвідувачам в’їзд на їхню територію.

Цей захід спрямований на захист племені від зовнішніх хвороб, які можуть знищити їхню популяцію, оскільки вони не мають імунітету до поширених хвороб, таких як кір або грип.

Сентінельці / © Фото із соціальних мереж

Подорож Полякова, за словами поліції, була спланованою. Як повідомляється, він вивчив морські умови, припливи і потенційні точки висадження, перш ніж спробувати дістатися острова. Провівши близько п’яти хвилин на закритому березі, він повернувся на пляж Курма-Дера близько 19:00, де його помітили місцеві рибалки і сповістили владу.

Після повернення поліція заарештувала Полякова і вилучила його човен, підвісний мотор і камеру GoPro, на якій були зняті кадри його висадження на берег.

Зараз слідчі допитують персонал готелю в Порт-Блер, щоб з’ясувати його пересування в регіоні. Генеральний директор поліції Андаманських і Нікобарських островів підтвердив факт арешту. Інцидент спричинив обурення з боку груп із захисту прав корінних народів.

Керолайн Пірс, директорка Survival International, засудила дії Полякова як нерозважливі та небезпечні. За її словами, він поставив під загрозу не лише свою безпеку, але й життя племені сентінельців.

«Неконтактні народи не мають імунітету до поширених зовнішніх хвороб», — сказала Пірс. «Те, що зробив цей чоловік — безвідповідально, він поставив цілу групу людей під загрозу знищення».

Спроба Полякова зв’язатися з племенем перегукується з тим, як у листопаді 2018 року плем’я вбило американського місіонера Джона Чау після неодноразових спроб зв’язатися з ним.

Чау, який намагався проповідувати християнство серед племені, був зустрінутий вороже і врешті-решт вбитий стрілами, коли він наблизився до острова.

Пізніше повідомлялося, що плем’я забрало його тіло, і, попри спроби індійського уряду повернути його, воно залишається на острові.

Нагадаємо, на острові в Океанії абориген носить український тризуб та знає про війну.