Турист з українським корінням залишив кока-колу для небезпечного племені: його кинули до в’язниці

Американський турист з українським корінням, який приніс «нелегальну» банку дієтичної кока-коли до відокремленого племені, потрапив до в’язниці.

Про це повідомляє Need To Know.

Ютубер Михайло Поляков був заарештований поліцією, коли повертався із забороненої зони.

24-річний чоловік намагався виманити членів неконтактного племені сентінелес, залишивши як підношення кокосовий горіх і банку дієтичної кока-коли.

Поляков проник на острів Північний Сентінел, де діють суворі закони, що забороняють відвідувачів із зовнішнього світу.

Поляков провів ретельне дослідження, щоб потрапити на острів, вивчаючи припливи і стан води. Прибувши на острів, він протягом години свистів, стоячи на пляжі, але не отримав жодної відповіді від племені. Місцеві рибалки помітили чоловіка, який повертався з подорожі, і негайно сповістили владу.

Михайло Поляков / Фото: TIM

Мешканець Скоттсдейла, штат Аризона, наражав себе на смертельну небезпеку, адже останній американець, який висадився на острів, загинув. 2018 року місіонера застрелили стрілами члени племені, які поховали його тіло на пляжі після того, як він незаконно висадився на їхньому острові.

Поляков відвідав острів 29 березня і був затриманий поліцією через два дні. В’їзд на острів і вивезення цих предметів були розцінені поліцією як порушення індійського законодавства.

Михайло Поляков / Фото: TIM

29 квітня ютубер постане перед місцевим судом у Порт-Блері, столиці Андаманських і Нікобарських островів. Михайлу загрожує величезний штраф і п’ять років за ґратами.

Після цього інциденту поліція наголосила на потенційній загрозі, яку становлять для сентінелесів чужинці. Це плем’я жило в ізоляції протягом тисячоліть і було відоме своєю вкрай ворожою до чужинців поведінкою. Окрім американського місіонера, двоє рибалок також загинули, коли випадково висадилися на острів 2006 року.

