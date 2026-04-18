Турист з українським корінням залишив колу для найізольованішого племені: що йому "світить"

З’явилися нові подробиці про американського туриста з українським корінням, заарештованого за спробу потрапити до «найбільш ізольованого племені світу» з банкою коли.

Про це пише Daily Mail.

25-річного ютубера Михайла Полякова затримали після незаконного візиту на острів Північний Сентінел, де проживає одне з найбільш ізольованих племен у світі.

Острів Північний Сентінел розташований у Бенгальській затоці та входить до складу Андаманських і Нікобарських островів. Доступ до нього суворо обмежений — підходити ближче ніж на 5 км заборонено законом, щоб захистити місцеве населення.

Сентінельці відомі своєю агресивною реакцією на чужинців: вони використовують луки, стріли та списи для оборони своєї території.

У березні 2025 року Поляков намагався зняти відео в зоні з жорсткими обмеженнями. За даними слідства, він провів близько години на узбережжі острова, намагаючись привернути увагу місцевих жителів — зокрема, свистів у свисток.

Не отримавши жодної відповіді, чоловік залишив на березі «подарунки» — банку дієтичної коли та кокос — після чого повернувся на свою яхту, попередньо знявши відеоматеріал для соцмереж.

Михайло Поляков

Його помітили місцеві рибалки, які повідомили про інцидент владі. Згодом Полякова затримали в Порт-Блері — адміністративному центрі Андаманських і Нікобарських островів.

Правоохоронці заявили, що «дії Полякова становили серйозну загрозу безпеці та благополуччю народу сентінельців, контакти яких із зовнішнім світом суворо заборонені законом для збереження їхнього традиційного способу життя».

За словами старшого офіцера поліції Харгобіндера Сінгха Дхалівала, «він декілька днів ретельно планував поїздку на острів і встановлення контакту з племенем сентінельців».

Чоловіку висунули обвинувачення у незаконному проникненні на територію племінного заповідника та порушенні індійського законодавства, яке категорично забороняє будь-які контакти з цим народом. У разі визнання вини йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Наступне судове засідання призначене на 29 квітня.

Організація Survival International, яка займається захистом прав корінних народів, різко розкритикувала дії блогера, назвавши їх «безрозсудними та ідіотськими».

«Дії цієї людини не лише поставили під загрозу його власне життя, а й наражали на небезпеку життя всього племені сентінельців», — заявила директорка організації Керолайн Пірс.

Вона також нагадала: «Протягом багатьох років сентінельці чітко давали зрозуміти, що не хочуть контактів із зовнішнім світом. Багато хто пам’ятає інцидент 2018 року, коли американський місіонер Джон Аллен Чау був убитий після того, як висадився на острові з наміром навернути місцевих жителів до християнства. Добре, що причетного до цього інциденту затримали, однак спричиняє занепокоєння те, що йому взагалі вдалося дістатися острова».

