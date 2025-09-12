- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 2 хв
Турист зістрибнув із круїзного лайнера, щоб не платити борг за азартні ігри
Чоловіку загрожує чималий штраф та ув'язнення.
Пасажир круїзного лайнера компанії Royal Caribbean стрибнув за борт, намагаючись уникнути сплати грального боргу в розмірі 16 000 доларів США.
Про це повідомляє CBS.
Джей Ксандер Омар Гонсалес Діас був заарештований 7 вересня після того, як він стрибнув із борту лайнера Rhapsody of the Seas компанії Royal Caribbean, коли той пришвартувався в Пуерто-Рико.
Влада стверджує, що він піднявся на борт корабля 31 серпня і стрибнув за борт, коли той підходив до кінцевої зупинки в Сан-Хуані.
Після того, як він стрибнув в океан, його підібрали двоє людей на водних мотоциклах і привезли на берег, що було зафіксовано камерами відеоспостереження.
На березі співробітники митної та прикордонної служби знайшли у нього 14 600 доларів США готівкою, а також два телефони і п’ять документів, що посвідчують особу.
За словами федеральних прокурорів, Гонсалес Діас зістрибнув із круїзного лайнера, щоб уникнути сплати штрафу в розмірі $16 000, який він програв в азартні ігри.
У кримінальній скарзі спеціального агента Департаменту розслідувань національної безпеки Габріеля Сантьяго продовжувалося твердження, що борг Гонсалеса «майже виключно пов’язаний з витратами на казино та азартні ігри».
Компанія також повідомила слідчим, що він нібито зареєструвався під ім’ям «Джеремі Діаз», і що він заборгував круїзній компанії $16 710,24.
Коли його попросили пояснити, чому він зістрибнув з корабля, у скарзі стверджується, що він сказав слідчим іспанською мовою, що «не хотів повідомляти про наявну у нього валюту, тому що думав, що його обкладуть митом за ввезення валюти».
Згідно з судовими матеріалами, він також нібито сказав агентам Слідчого управління внутрішньої безпеки, коли його попросили назвати своє повне ім’я: «Якби ви, хлопці, добре виконували свою роботу, ви б це знали».
Відтоді його звинувачують у тому, що він не повідомив про перевезення грошових інструментів на суму понад 10 000 доларів з-за меж США.
У разі визнання вини Гонсалесу Діасу потенційно загрожує штраф у розмірі до 25 000 доларів США, максимальний термін ув’язнення до п’яти років або і те, і інше.
Нагадаємо, розкрито секрет рушникових тваринок у готелях. Туристи почуваються ошуканими.