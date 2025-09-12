Турист зістрибнув із круїзного лайнера, щоб не платити борг за азартні ігри

Круїзний лайнер

Пасажир круїзного лайнера компанії Royal Caribbean стрибнув за борт, намагаючись уникнути сплати грального боргу в розмірі 16 000 доларів США.

Про це повідомляє CBS.

Джей Ксандер Омар Гонсалес Діас був заарештований 7 вересня після того, як він стрибнув із борту лайнера Rhapsody of the Seas компанії Royal Caribbean, коли той пришвартувався в Пуерто-Рико.

Влада стверджує, що він піднявся на борт корабля 31 серпня і стрибнув за борт, коли той підходив до кінцевої зупинки в Сан-Хуані.

Після того, як він стрибнув в океан, його підібрали двоє людей на водних мотоциклах і привезли на берег, що було зафіксовано камерами відеоспостереження.

На березі співробітники митної та прикордонної служби знайшли у нього 14 600 доларів США готівкою, а також два телефони і п’ять документів, що посвідчують особу.

За словами федеральних прокурорів, Гонсалес Діас зістрибнув із круїзного лайнера, щоб уникнути сплати штрафу в розмірі $16 000, який він програв в азартні ігри.

У кримінальній скарзі спеціального агента Департаменту розслідувань національної безпеки Габріеля Сантьяго продовжувалося твердження, що борг Гонсалеса «майже виключно пов’язаний з витратами на казино та азартні ігри».

Компанія також повідомила слідчим, що він нібито зареєструвався під ім’ям «Джеремі Діаз», і що він заборгував круїзній компанії $16 710,24.

Коли його попросили пояснити, чому він зістрибнув з корабля, у скарзі стверджується, що він сказав слідчим іспанською мовою, що «не хотів повідомляти про наявну у нього валюту, тому що думав, що його обкладуть митом за ввезення валюти».

Згідно з судовими матеріалами, він також нібито сказав агентам Слідчого управління внутрішньої безпеки, коли його попросили назвати своє повне ім’я: «Якби ви, хлопці, добре виконували свою роботу, ви б це знали».

Відтоді його звинувачують у тому, що він не повідомив про перевезення грошових інструментів на суму понад 10 000 доларів з-за меж США.

У разі визнання вини Гонсалесу Діасу потенційно загрожує штраф у розмірі до 25 000 доларів США, максимальний термін ув’язнення до п’яти років або і те, і інше.

