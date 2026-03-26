Туриста арештували на Балі за порушення релігійної традиції: що він зробив

Балі / © www.flickr.com/neomezz

Американського туриста, який відвідував Балі, затримали місцеві правоохоронці через порушенням ним релігійної традиції під час святкування Дня тиші Ньєпі, який називають балійським Новим роком.

Про це повідомляє видання The Hey Bali News.

У це індуїстське релігійне свято припиняється будь-яка щоденна діяльність, зокрема заборонено не тільки рух транспорту, але й піші прогулянки.

Протягом 24 годин мешканцям рекомендується залишатися у своїх помешканнях, а іноземним туристам — в готельних номерах.

57-річного американця Карла Адольфа Амрайна затримав спеціальний патруль, який стежить за дотриманням релігійної традиції, о 7:15 ранку під час пішого переходу в селі Сукаваті.

У поліцейській дільниці, куди допровадили туриста, він пояснив, що змушений був покинути свій готель в Убуді, оскільки час його перебування там закінчився.

Після роз’яснення правил Дня Ньєпі, поліція запропонувала американцю залишитися в штаб-квартирі поліції Сукаваті до наступного дня.

Однак, як повідомляється, він відмовився та наполягав на негайному пошуку нового готелю, незважаючи на те, що від усіх підприємств, включаючи готелі, очікується дотримання тиші з мінімальним обсягом операцій.

Зрештою поліція порекомендувала для поселення сусідній готель, куди американець заселився до кінця Ньєпі за узгодженою ціною.

