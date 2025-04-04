Туриста з українським корінням, заарештованого за незаконне відвідування племені, сфотографували

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Американський турист з українським корінням, який намагався відвідати найбільш ізольоване плем’я у світі, залишивши їм бляшанку кока-коли, був сфотографований після свого арешту.

Про це повідомляє LADbible.

24-річний Михайло Поляков був заарештований владою Індії після своєї нелегальної поїздки на острів Північний Сентінел, до якого людям суворо заборонено навіть наближатися, не кажучи вже про відвідування. Він був оголошений племінним заповідником 1956 року, і уряд країни заборонив усі подорожі в радіусі п’яти морських кілометрів від цього місця.

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Поліція заявила, що Поляков порушив ці кардинальні правила і фактично ступив на заборонену територію, нібито намагаючись налагодити контакт із народом сентінелес, який називає її своїм домом.

Він прибув до столиці Андаманських і Нікобарських островів, Порт-Блера, 27 березня і був заарештований через три дні після того, як, за повідомленнями, взяв човен, щоб дістатися сумнозвісного острова.

Генерал поліції Андаманських і Нікобарських островів повідомив, що місцеві жителі помітили Полякова поблизу заповідного лісу Джарва, який є заповідною зоною для племені джарва.

Його нібито бачили на надувному одномісному човні близько 4-ї ранку 29 березня, після чого він близько години блукав біля берега острова Північний Сентінел.

Михайло Поляков / Фото: Survival International

Полякова звинувачують у тому, що він безперервно свистів у надії привернути до себе увагу, поки врешті-решт не ступив на пісок, якого не торкалися сторонні.

За словами поліцейських, він використовував GPS, щоб знайти дорогу туди, а також нібито встановив двигун на свій надувний човен у місцевій майстерні.

За словами начальника поліції Дхалівала, турист «приземлився ненадовго, приблизно на п’ять хвилин» і «залишив підношення» для племені, яке, як повідомляється, складалося з бляшанки кока-коли і кокосового горіха. «Він зібрав зразки піску і записав відео, перш ніж повернутися до свого човна», — сказав Дхалівал. «Перегляд відео з його камери GoPro показав, що він в’їхав і висадився на закритому острові Північний Сентінел».

Стверджується, що це був фактично третій візит американця на острови за останні місяці — як кажуть, Поляков використовував надувну байдарку, щоб спробувати здійснити цю подорож у жовтні минулого року.

Як повідомляє The Guardian, співробітники готелю перехопили його, коли він був ще в дорозі, в той час як він зробив ще одну невдалу спробу дістатися острова Північний Сентінел в січні цього року.

Стверджується, що для другої спроби він використав надувний човен, оснащений мотором.

Досить дивно, що хтось хоче ризикувати, намагаючись відвідати заборонений острів — не лише через потенційні юридичні наслідки, але й через те, як на це можуть відреагувати члени племені. «Неконтактні» групи, які живуть там, вважаються особливо вразливими, і їх часто описують як вороже налаштованих до чужинців.

У цьому районі також проживають ізольовані громади джарва, онге, шомпенів і великих андаманців — але вважається, що їхня чисельність становить лише близько 150 осіб.

Група з захисту прав корінних народів Survival International якось поділилася відео, на якому плем’я сентінелес стріляє стрілами в тих, хто намагається наблизитися, і повідомляється, що раніше вони вже вбивали порушників.

Директорка організації Керолайн Пірс назвала дії Полякова «глибоко тривожними», а також «безрозсудними та ідіотськими». Вона сказала у своїй заяві: «Неможливо повірити, що хтось може бути настільки безрозсудним та ідіотським. Дії цієї людини не лише поставили під загрозу його власне життя, вони поставили під загрозу життя всього племені сентінелес. Це гарна новина, що людина, яка брала участь у цьому останньому інциденті, була заарештована, але глибоке занепокоєння спричиняє той факт, що він, як повідомляється, взагалі зміг потрапити на острів».

Полякову висунули звинувачення у в’їзді в заборонену зону.

Нагадаємо, на острові в Океанії абориген носить український тризуб та знає про війну.