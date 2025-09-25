Туристам із собаками доведеться платити податок: де та скільки саме

Податок на собаку / © iStock

Влада автономної провінції Больцано в Італії має намір від 2026 року ввести спеціальний збір для гостей, які подорожують із чотирилапими.

Про це повідомило видання Il Sole 24 Ore.

Йдеться про 1,50 євро за кожен день перебування. Подібний податок у регіоні вже діяв раніше, але його скасували ще у 2016-му. Тепер чиновники пропонують повернути його в межах нового законопроєкту, який підготував радник Луїс Вальхер.

Документ також передбачає річний податок на собак у розмірі близько 100 євро. Колись він існував по всій Італії, але понад 16 років тому його скасовували на державному рівні.

Отримані кошти планують спрямовувати на прибирання вулиць і створення нових парків для тварин. Це частина плану боротьби з проблемою собачих відходів і власниками, які ігнорують правила чистоти.

Цікаво, що ще раніше в Больцано ухвалили обов’язкове ДНК-тестування для всіх собак. Ті, чиї зразки вже внесені до бази, зможуть два роки не платити новий податок — таким чином влада хоче частково компенсувати витрати власників.

Незалежно від податків, правило лишається незмінним: прибирати за своїм улюбленцем зобов’язані всі — і місцеві жителі, і туристи. За недотримання чистоти загрожує штраф від 200 до 600 євро.

