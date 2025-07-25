Мальта / © bigseventravel.com

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Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило оновлені рекомендації для своїх громадян, які планують відпочинок на Мальті.

Про це пише Express.

Зокрема, йдеться про серйозні ризики, пов’язані з підмішуванням наркотиків у напої в нічних клубах і барах.

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Особливу увагу експерти звертають на район Пачевіль, який вважається головним центром нічного життя острова. Саме там зафіксовано випадки, коли злочинці підсипали наркотики у напої відвідувачів, після чого змушували їх витрачати значні суми або навіть нападали на них. Крім того, були зафіксовані випадки навмисного завищення рахунків.

Мандрівників закликають уважно стежити за своїми напоями, уникати залишення коктейлів без нагляду та перевіряти рахунки після обслуговування.

Також попри те, що Мальта легалізувала канабіс для особистого використання вдома 2021 року, його вживання в громадських місцях суворо заборонене.

Порушникам законів про наркотики загрожують тюремні терміни, високі штрафи та навіть заборона на в’їзд до Шенгенської зони строком до п’яти років.

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