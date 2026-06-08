Туристів змусили заплатити майже 2300 гривень за морозиво: що вигадали продавці

Туристам продали морозиво за понад 2000 грн / © pixabay.com

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У Римі туристів змусили заплатити 44 євро (майже 2300 грн) за два морозива. Хоча пара була переконана, що десерт коштує вдвічі дешевше.

Про це пише dailymail.com.

У середу Ніколь Енн та її партнер відвідували популярну площу Навона в столиці Італії. Там пара завітала до кафе-морозива «Дон Ніно», де замовила два морозива, кожне з яких мало складатися з двох кульок, за ціною 12 євро.

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Однак вони отримали два морозива по три кульки кожне за 12 євро, що становить чотири євро за кульку.

У кафе також додали збиті вершки за додаткові два євро, маленький макарон за три євро та маленький канноло за п’ять євро.

У підсумку ціна одного морозива склала аж 22 євро. Туристи з неохотою змушені були сплатити рахунок на суму 44 євро.

У Facebook-групі для відпочивальників в Італії жінка з Флориди висловила своє обурення щодо «туристичної пастки» та того, що цей десерт був «найгіршим морозивом, яке я коли-небудь куштувала».

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Ніколь Енн сказала, що зрозуміла, що її обдурили, лише коли побачила чек, оскільки, за її словами, у кафе створювалося враження, що додаткові інгредієнти були безкоштовними.

У коментарях у Facebook багато туристів повідомляли про подібний досвід.

Так у Відні туристи змушені були доплатити 1,20 євро за миття посуду після вечері у ресторані. Відпочивальники зазначають, що у туристичних зонах варто бути обережним та уважно вивчати чек.

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