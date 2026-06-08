- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 2 хв
Туристів змусили заплатити майже 2300 гривень за морозиво: що вигадали продавці
Туристи розповіли, як їх обманули в популярному місці у Римі.
У Римі туристів змусили заплатити 44 євро (майже 2300 грн) за два морозива. Хоча пара була переконана, що десерт коштує вдвічі дешевше.
Про це пише dailymail.com.
У середу Ніколь Енн та її партнер відвідували популярну площу Навона в столиці Італії. Там пара завітала до кафе-морозива «Дон Ніно», де замовила два морозива, кожне з яких мало складатися з двох кульок, за ціною 12 євро.
Однак вони отримали два морозива по три кульки кожне за 12 євро, що становить чотири євро за кульку.
У кафе також додали збиті вершки за додаткові два євро, маленький макарон за три євро та маленький канноло за п’ять євро.
У підсумку ціна одного морозива склала аж 22 євро. Туристи з неохотою змушені були сплатити рахунок на суму 44 євро.
У Facebook-групі для відпочивальників в Італії жінка з Флориди висловила своє обурення щодо «туристичної пастки» та того, що цей десерт був «найгіршим морозивом, яке я коли-небудь куштувала».
Ніколь Енн сказала, що зрозуміла, що її обдурили, лише коли побачила чек, оскільки, за її словами, у кафе створювалося враження, що додаткові інгредієнти були безкоштовними.
У коментарях у Facebook багато туристів повідомляли про подібний досвід.
Так у Відні туристи змушені були доплатити 1,20 євро за миття посуду після вечері у ресторані. Відпочивальники зазначають, що у туристичних зонах варто бути обережним та уважно вивчати чек.