Моторошна краса: туристка показала місто-привид, яке знищила катастрофа (фото)

Геркуланума / © express.co.uk

Італія відома своїми античними пам’ятками, проте місто Геркуланум посідає в цьому списку особливе місце. Журналістка та мандрівниця Кеті Оборн поділилася своїми враженнями від подорожі до цього унікального куточка, який зберіг дух Римської імперії завдяки трагедії, що сталася майже два тисячоліття тому.

Трагічна історія та «ефект присутності»

Геркуланум був багатим і квітучим містом до 79 року нашої ери, поки виверження Везувію не накрило його лавою та попелом. На відміну від популярних Помпеїв, Геркуланум зберігся набагато краще. Тут можна побачити не лише фундаменти, а й повноцінні другі поверхи будинків, оригінальні дерев’яні балки, двері та навіть меблі.

Місто Геркуланум. / © express.co.uk

Мандрівниця зазначає, що атмосфера в місті одночасно заворожує та лякає. Особливо вражають деталі побуту яскраві мозаїки та фрески, що не втратили кольорів, кам’яні печі з обвугленими буханцями хліба. А також предмети щоденного вжитку, які пролежали під попелом тисячі років.

Чому туристи обирають Геркуланум?

Хоча місто менше за Помпеї, воно має низку переваг для сучасного мандрівника. По-перше, сюди легко дістатися: станція Ercolano Scavi розташована на залізничній гілці між Сорренто та Неаполем. По-друге, тут значно менше натовпів, що дозволяє в тиші відчути потужну енергетику стародавніх вулиць.

Стародавня мозаїка в Геркуланумі. / © express.co.uk

Проте за спокоєм ховається трагедія: біля стародавньої берегової лінії археологи продовжують знаходити людські останки. Кеті Оборн зізнається, що бачити це на власні очі набагато важче, ніж на фото, адже історія тут стає відчутною «в кожному камені».

Фонтан, який зберігся після катастрофи у Геркуланум. / © express.co.uk

Вулкан, який востаннє вивергався у 1944 році, досі височіє над містом, створюючи тривожний фон. Мандрівниця вирішила не підніматися на його вершину, зосередившись на прогулянці самим містом-привидом. Вона підкреслила, що саме Геркуланум дарує рідкісне поєднання історичної тиші та сильного емоційного впливу, яке неможливо забути.

