Туристка пропустила рейс через iPhone: що сталося

Власники iPhone можуть зіткнутися з неприємною ситуацією, коли будильник спрацьовує візуально, але абсолютно беззвучно. Саме через це туристка Бретт Чоді пропустила свій ранковий рейс до Чикаго, про що розповіла у своєму вірусному відео в TikTok.

Про це пише Daily Mail.

Як з’ясувалося, причиною інциденту стала функція, про яку багато користувачів навіть не здогадуються.

Що пішло не так

У своєму ролику Бретт розповіла, що прокинулася о 6:30 ранку в повній тиші, коли її літак вже вилетів. Взявши телефон до рук, вона побачила на екрані сповіщення про те, що будильник працює, проте звуку не було.

«Він дзвонив уже дві з половиною години. Я взяла телефон, і на екрані з’явилося повідомлення про спрацювання, але насправді була повна тиша», — поділилася дівчина.

Після публікації відео виявилося, що проблема є масовою. У коментарях сотні людей зізналися, що потрапляли у схожі ситуації: пропускали іспити, перші робочі дні або важливі зустрічі, вважаючи, що просто міцно спали.

У чому причина збою

Насправді це не технічний збій, а особливість роботи функції «Розпізнавання уваги» (Attention Aware Features), яка пов’язана з Face ID.

Як пояснюють в Apple, ця технологія відстежує, чи дивиться користувач на екран. Якщо камера фіксує погляд власника на пристрої, система автоматично знижує гучність дзвінків та будильників, вважаючи, що людина вже побачила сповіщення.

Проблема виникає, коли телефон лежить екраном догори поруч із ліжком. Якщо ви випадково повернетеся обличчям до смартфона або він «зловить» ваш погляд у напівсні, гучність сигналу може миттєво знизитися до мінімуму, через що ви ризикуєте заснути знову.

Як виправити налаштування

Щоб уникнути ризику проспати важливу подію, експерти рекомендують вимкнути цю функцію. Для цього потрібно виконати кілька простих кроків:

Зайдіть у «Параметри» (Settings). Оберіть розділ «Face ID і код допуску» (Face ID & Passcode). Введіть пароль розблокування екрана. Прокрутіть вниз до пункту «Функції розпізнавання уваги» (Attention Aware Features) і вимкніть перемикач.

Після цього гучність будильника завжди залишатиметься на встановленому рівні, незалежно від того, чи дивиться хтось на екран.

Альтернативний спосіб для тих, хто хоче залишити функцію увімкненою — класти телефон на ніч екраном донизу. Однак повне відключення опції гарантує, що сигнал буде гучним за будь-яких умов.

