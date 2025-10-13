ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
213
2 хв

Туристка впала в канал у Венеції через Google Maps: курйозне відео

Помилка навігації призвела до несанкціонованого «купання» туристки у брудних каналах Венеції. Відео викликало бурхливу дискусію в коментарях.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Туристка Вікторія Гузенда впала в канал у Венеції через Google Maps

Туристка Вікторія Гузенда впала в канал у Венеції через Google Maps / © скриншот з відео

Польська мандрівниця Вікторія Гузенда стала героїнею вірусного відео після того, як Google Maps проклав їй зрадливий маршрут у Венеції. Застосунок «повів» туристку сходами прямо у канал, що обернулось для дівчини неприємною несподіванкою.

Про це свідчить інформація з Instagram-профілю @wika.we.wroclawiu.

Вікторія, захопившись чарівними вуличками міста на воді, вирішила скористатися Google Maps, щоб знайти дорогу. Проте маршрут виявився зрадливим — замість вузького мосту застосунок «повів» її просто сходами вниз, у канал.

Туристка поділилася відео інциденту у своєму Instagram-профілі, де підписала ролик словами: «Коли Google Maps каже „йди прямо“… але ти у Венеції».

На кадрах видно, як Вікторія спускається сходами до самої води — і раптово падає у канал. Після падіння дівчина додала: «Будьте обережні», показавши подряпини на ногах.

Кумедний, хоч і болісний момент швидко став вірусним — відео вже набрало понад 254 700 лайків. Під публікацією користувачі активно коментували побачене. Дехто не втримався від жартів:

  • «То що вона думала, коли йшла кам’яними сходами просто у воду?»

  • «А чого ти чекала, коли йдеш прямо у воду?»

Були й ті, хто згадав, що подібне трапляється не вперше:

«Мабуть, уже неможливо порахувати, скільки разів таке трапляється з туристами у Венеції — і скільки людей потім виставляють це в Instagram».

Хтось зауважив: «Вода у Венеції брудна. Є причина, чому купатися в каналах заборонено».

Втім, багато користувачів стали на захист дівчини:

  • «Люди, очевидно, вона просто хотіла зупинитися на останній сходинці, але послизнулася і впала. Вона намагалася зняти гарне відео й, мабуть, поранилася об мушлі, що ростуть уздовж каналів. Бідолашна дівчина».

  • «Ці коментарі — класичний приклад того, як жінку можуть засудити буквально за все. Вона послизнулася, посміялася з ситуації, попри біль, а в коментарях — самі осуди. Можливо, варто задуматися, чому ваша перша реакція — судити іншу людину».

До слова, троє людей загинули в Індії після того, як їхній GPS-навігатор скерував їх з’їхати з недобудованого мосту. Жертви, які поверталися з весілля, впали з висоти 7 м у річку Рамганга і розбилися на смерть. Вони використовували Google Maps, який вказав шлях через пошкоджену ділянку мосту, зруйновану повінню 2022 року.

213
