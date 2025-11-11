Туристка затопила готель після відмови у скасуванні бронювання і заплатила у 280 разів більше

Ванна кімната / © Pixabay

Реклама

У Китаї гостя готелю навмисно затопила свій номер після того, як їй відмовили у скасуванні бронювання. За примху жінці довелося заплатити майже у 280 разів більше, ніж коштувала сама ніч у готелі.

Про це пише SCMP.

Інцидент стався 28 жовтня. За даними місцевих ЗМІ, жінка забронювала номер через онлайн-платформу за 108 юанів (близько 15 доларів США). Вона заселилася пізно вночі, але вже за пів години вирішила «змінити плани» і подала запит на повне повернення коштів.

Реклама

Менеджер готелю на ім’я Сьонг пояснив, що політика закладу не дозволяє скасування після реєстрації, але жінка почала скаржитися на погану якість номера і вимагала повернення грошей.

Співробітники запропонували їй безкоштовне оновлення до кращого номера, однак клієнтка відмовилась і навіть викликала поліцію, а також подала скаргу на гарячу лінію місцевої влади.

Поки чекала на прибуття правоохоронців, вона відкрила кран у ванній і душову лійку, залишивши воду текти всю ніч. Усе це перетворилося на катастрофу — вода просочилася з другого поверху у вестибюль готелю.

«Вода текла з другої години ночі до самого ранку, — розповів менеджер. — Кімната була повністю залита, пошкоджені стіни, підлога, меблі».

Реклама

Збитки оцінили у 20 000 юанів (2 800 доларів США). Поліція, яка прибула на місце, з’ясувала, що жінка діяла навмисно. Вона зізналася у скоєному та погодилась компенсувати втрати, заплативши близько 30 000 юанів (4 200 доларів США).

За китайським законодавством, умисне пошкодження приватної власності може призвести до затримання або кримінального переслідування, якщо сума шкоди перевищує 5 000 юанів.

Нагадаємо, у Британії існує незвичайний готель, де вашим сусідом буде не людина.