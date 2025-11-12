Несподіваний “гість” у кадрі: відео туристки біля водоспаду сколихнуло Мережу

Водоспад Вікторія / © flickr / Markus Stöcklin

Швейцарська туристка Джесс Мелу отримала несподіваний «сюрприз» під час зйомки відео для соцмереж на тлі культового водоспаду Вікторія з боку Замбії. Хоча метою більшості подорожей є насолода моментом і чудовими краєвидами, багато людей також прагнуть зафіксувати ці моменти на фото та відео. Однак, як показує історія Джесс, іноді варто озирнутися, перш ніж позувати.

Про це пише Mirror.

Джесс, відпочиваючи на краю скелі у червоному купальнику з величним водоспадом позаду, знімала «миле відео», як вона написала згодом. Але при перегляді знятого матеріалу вона помітила щось несподіване.

«POV: Коли намагаєшся зняти миле відео зі скелі… але в Африки інші плани», — підписала вона ролик.

Виявилося, що поки Джесс позувала, непомічена змія проповзала біля її правого плеча (ліворуч на відео). Пильні глядачі швидко помітили маленького непроханого гостя, який виповзав із кутка кадру і ховався за спиною туристки без її відома, після чого відео різко обривається.

У підписі до відео Джесс запитала: «Ви можете її помітити? Як би ви відреагували, сидячи на скелі?». Вона пояснила, що побачила змію, лише коли переглядала відео, і припустила: «Я думаю, вона збиралася на мене напасти».

«Це був один із тих моментів, коли ти намагаєшся насолодитися краєвидом… доки природа не нагадає тобі, хто тут головний», — додала вона.

Реакція глядачів була бурхливою. Багато хто висловив жах: «Я б упав зі скелі», «Впевнений, що я впав зі скелі, намагаючись втекти!». Деякі, однак, поставилися до ситуації з гумором, назвавши це «епічним» або зазначивши: «Чудово зіграно, ти така гарна, що змія хотіла привітатися».

На запитання про її безпосередню реакцію, Джесс, на щастя, відповіла: «На щастя, я побачила її лише після того, як було знято відео».

